Арктический циклон, пришедший с Карского моря, накроет Пермь

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
С 5 апреля в Прикамье ожидается похолодание с небольшими осадками в виде мокрого дождя и снега. Вторжение холодного воздуха с Карского моря настигнет регион во второй половине дня после значительного прогрева воздуха до +8…+13˚. Об этом сообщает телеграм-канал ГИС-Центра ПГНИУ.
Пик похолодания в Пермском крае произойдет утром 6 апреля, в субботу. В Перми температура опустится до -7…-9˚, а по северу края -10…-15˚. Объясняется похолодание смещением холодного фронта арктического вторжения с северо-запада, развивающееся в тылу циклона с центром над Архангельской областью. Утром 5 апреля циклон настигнет северо-западные района края.