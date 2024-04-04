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Updated Сегодня, 06:17

С 5 апреля в Пермском крае ожидается похолодание

Арктический циклон, пришедший с Карского моря, накроет Пермь

4 апреля 2024, 06:15

С 5 апреля в Пермском крае ожидается похолодание

Пик похолодания в регионе ожидается в субботу, 6 апреля.

С 5 апреля в Прикамье ожидается похолодание с небольшими осадками в виде мокрого дождя и снега. Вторжение холодного воздуха с Карского моря настигнет регион во второй половине дня после значительного прогрева воздуха до +8…+13˚. Об этом сообщает телеграм-канал ГИС-Центра ПГНИУ.

Пик похолодания в Пермском крае произойдет утром 6 апреля, в субботу. В Перми температура опустится до -7…-9˚, а по северу края -10…-15˚. Объясняется похолодание смещением холодного фронта арктического вторжения с северо-запада, развивающееся в тылу циклона с центром над Архангельской областью. Утром 5 апреля циклон настигнет северо-западные района края.

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