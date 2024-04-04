Арктический циклон, пришедший с Карского моря, накроет Пермь

С 5 апреля в Прикамье ожидается похолодание с небольшими осадками в виде мокрого дождя и снега. Вторжение холодного воздуха с Карского моря настигнет регион во второй половине дня после значительного прогрева воздуха до +8…+13˚. Об этом сообщает телеграм-канал ГИС-Центра ПГНИУ.