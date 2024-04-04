Пермяков на борту самолета будут обслуживать бортпроводники в кедах

Smartavia является первой российской авиакомпанией, включившей в униформу специально разработанные кожаные кеды с ортопедической стелькой. При это крой юбок и брюк комплектов разработан так, чтобы не сковывать движения: на юбках заложена дополнительная складка, а брюки заужены к низу. Нововведения делают образ более современным и комфортным для выполнения своих обязанностей на рабочем месте.