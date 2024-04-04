Пермяков на борту самолета будут обслуживать бортпроводники в кедах

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Авиакомпания Smartavia, совершающая регулярные рейсы в Пермь, ввела удобную форму для бортпроводников к летнему сезону. Униформа разработана в соответствии с пожеланиями сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Ключевыми составляющими smart-философии являются уникальность и технологичность. Выданные бортпроводникам комплекты представляют собой капсулы из одежды фиолетового цвета с коралловыми, бирюзовыми и белыми элементами.
«Сотрудники получили несколько комплектов одежды, которые могут комбинировать, так, как захотят сами, чтобы выразить свою индивидуальность, и кожаные кеды с ортопедической стелькой, чтобы двигаться с удобством в любом, даже самом длинном перелете», — рассказала авиакомпания.
Кроме того, такую же форму, но в более темной гамме получили сотрудники наземных служб. Для пилотов же разработаны темно-фиолетовые костюмы с узнаваемым логотипом на галстуке и кокарде фуражки.
Smartavia является первой российской авиакомпанией, включившей в униформу специально разработанные кожаные кеды с ортопедической стелькой. При это крой юбок и брюк комплектов разработан так, чтобы не сковывать движения: на юбках заложена дополнительная складка, а брюки заужены к низу. Нововведения делают образ более современным и комфортным для выполнения своих обязанностей на рабочем месте.
Для производства новой формы понадобилось 5400 метров ткани и 7200 пуговиц. На модернизацию кроя, пошив и тестирование кроя ушло два года. В новую униформу были переодеты 600 сотрудников компании.