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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 12:22

Авиакомпания, совершающая рейсы в Пермь, ввела удобную форму для бортпроводников

Пермяков на борту самолета будут обслуживать бортпроводники в кедах

4 апреля 2024, 12:11
Фото: Smartavia

Авиакомпания, совершающая рейсы в Пермь, ввела удобную форму для бортпроводников

Smartavia стала первой в России авиакомпанией, которая ввела для своих сотрудников кожаные кеды с ортопедической стелькой.

Авиакомпания Smartavia, совершающая регулярные рейсы в Пермь, ввела удобную форму для бортпроводников к летнему сезону. Униформа разработана в соответствии с пожеланиями сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ключевыми составляющими smart-философии являются уникальность и технологичность. Выданные бортпроводникам комплекты представляют собой капсулы из одежды фиолетового цвета с коралловыми, бирюзовыми и белыми элементами.

«Сотрудники получили несколько комплектов одежды, которые могут комбинировать, так, как захотят сами, чтобы выразить свою индивидуальность, и кожаные кеды с ортопедической стелькой, чтобы двигаться с удобством в любом, даже самом длинном перелете», — рассказала авиакомпания.

Фото: Smartavia

Кроме того, такую же форму, но в более темной гамме получили сотрудники наземных служб. Для пилотов же разработаны темно-фиолетовые костюмы с узнаваемым логотипом на галстуке и кокарде фуражки.

Smartavia является первой российской авиакомпанией, включившей в униформу специально разработанные кожаные кеды с ортопедической стелькой. При это крой юбок и брюк комплектов разработан так, чтобы не сковывать движения: на юбках заложена дополнительная складка, а брюки заужены к низу. Нововведения делают образ более современным и комфортным для выполнения своих обязанностей на рабочем месте.

Для производства новой формы понадобилось 5400 метров ткани и 7200 пуговиц. На модернизацию кроя, пошив и тестирование кроя ушло два года. В новую униформу были переодеты 600 сотрудников компании.

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