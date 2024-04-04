properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

БК «Парма» уступила на своем паркете гостям из Краснодара

БК «Парма» уступила на своем паркете гостям из Краснодара

4 апреля 2024, 16:59
Фото: БК «Парма»
Пермяки проиграли в непростой борьбе.
Сюжет
Парма

Пермские баскетболисты уступили на своем паркете гостям из Краснодара. Матч «ПАРМА» — «Локомотив-Кубань» завершился со счетом 75:80 (18:19, 22:23, 14:18, 21:20).

«Парма» выиграла две четверти и постоянно оказывалась в роли догоняющей команды. Лучшим у пермяков стал Брайс Си Джей, набравший 21 очко за игру.

Следующий матч пермский клуб тоже проведет в УДС «Молот», принимая красноярский «Енисей» 10 апреля.

Читайте также:
«Парма» с минимальным разрывом уступает на выезде «Локо»»«Парма» дома в мощном матче обыграла УНИКСПермские баскетболисты уступили гостям из Санкт-Петербурга на своем паркете
#Спорт#Парма#Бк парма#Баскетбол
Подпишитесь
В Перми суд изучает, насколько школы защищены от пожаров
Сегодня, 11:55
Власти Перми обманули детей, и скорее всего, закроют школу №21
Сегодня, 12:13
Properm.ru выпустили продолжение сериала о бандах Перми
Сегодня, 10:05
Стало известно, какие школы Прикамья признаны лучшими в 2023 году
Сегодня, 12:11
Скорая помощь с ребенком застряла в грязи на дороге в Пермском крае
Сегодня, 12:09
Таганский суд Москвы наложил арест на имущество Аяза Шабутдинова
Сегодня, 15:11
"