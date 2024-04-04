БК «Парма» уступила на своем паркете гостям из Краснодара

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Пермские баскетболисты уступили на своем паркете гостям из Краснодара. Матч «ПАРМА» — «Локомотив-Кубань» завершился со счетом 75:80 (18:19, 22:23, 14:18, 21:20).
«Парма» выиграла две четверти и постоянно оказывалась в роли догоняющей команды. Лучшим у пермяков стал Брайс Си Джей, набравший 21 очко за игру.
Следующий матч пермский клуб тоже проведет в УДС «Молот», принимая красноярский «Енисей» 10 апреля.