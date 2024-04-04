Бухгалтер страховой компании из Перми попалась на мошенничестве на 96 миллионов

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Published Сегодня, 07:42
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69-летнюю пермячку будут судить за участие в хищении агентского вознаграждения в размере 96 млн рублей. Ее действия квалифицировали как мошенничество. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, с 2009 по 2022 год женщина была главным бухгалтером в страховой компании. Генеральный директор организации создал преступную группу для совершения мошенничеств. Он вовлек в преступную деятельность не только бухгалтера, но и других людей.
По данным Properm.ru, речь идет о страховой фирме «Адонис». В соцсетях они называют себя одной из старейших страховых компаний, зарегистрированных и действующий на территории Прикамья. Фирма образована в 1992 году как медицинская страховая компания, через два года стала универсальной страховой компанией.
Следствие считает, что злоумышленники регистрировали своих родственников и друзей как ИП, чтобы они открывали счета в банках и получали банковские карты, которые в итоге отдавали злоумышленникам.
Сотрудники страховой компании подделывали документы, внося в них сведения о договорах страхования, которые фактически заключилась со штатными сотрудниками фирмы.
Главный бухгалтер, например, зарегистрировала своего сожителя как бизнесмена. Она пояснила ему, что это нужно для увеличения страхового стажа. Затем обвиняемая от имени компании заключила с предприятием возлюбленного фиктивный договор, оформил его номинальным страховым агентом.
Позже ее муж не работал страховым агентом, но в его отчеты вносилась противоположная информация. Деньги, перечисляемые на карту мужчины, бухгалтер переводила на счет гендиректора.
Во время расследования дела о мошенничестве сотрудница признала вину, заключила досудебное соглашение. Расследование уголовного дела остальных участников группы еще продолжается.