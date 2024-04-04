Бухгалтер страховой компании из Перми попалась на мошенничестве на 96 миллионов

69-летнюю пермячку будут судить за участие в хищении агентского вознаграждения в размере 96 млн рублей. Ее действия квалифицировали как мошенничество. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, с 2009 по 2022 год женщина была главным бухгалтером в страховой компании. Генеральный директор организации создал преступную группу для совершения мошенничеств. Он вовлек в преступную деятельность не только бухгалтера, но и других людей.