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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 10:04

В Пермском крае собаку выкинули из окна многоэтажки

«Даже двигаться не может, плачет!» В Пермском крае собаку выкинули из окна

4 апреля 2024, 08:27
Фото: vk.com/varga_lysva

В Пермском крае собаку выкинули из окна многоэтажки

Животное удалось спасти.

В Пермском крае собаку выбросили с пятого этажа, утверждают в лысьвенской ветклинике «Варга». Эта информация появилась вечером 3 апреля в соцсетях учреждения. В клинике призвали придать огласку данному случаю.

Позже появилось сообщение, что к ним в клинику пришла хозяйка собаки, которая якобы и выбросила ее в окно: «Перегаром от нее разит. Требует отдать собаку. Мы, конечно же, не знаем, где собака. Ее забрали добрые люди, которые оказали ей помощь, когда собаку выбросили из окна», — говорят в ветклинике.

В «Варга» считают, что женщине ничего не грозит, так как закон о жестоком обращении с животными не работает. В клинике якобы писали заявление на таких людей, но им ничего не было, так как животные не получили тяжелых увечий, не умерли. На эту хозяйку также написано заявление.

В клинике утверждают, что именно женщина выбросила животное из окна, это было якобы на глазах у детей: «Собачка даже двигаться не может, ее принесли на руках, плачет!», — подытожили в ветклинике.

В соцсетях владелицы собаки можно найти фотографии с животным. Вечером 3 апреля она опубликовала сообщение: «Кто взял мою куклу, наберите меня, пожалуйста». Получить комментарий от владелицы собаки пока не удалось. Доказательств того, что это сделала именно она, ветклиника не опубликовала.

Фото: vk.com/varga_lysva
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#Пермь#Собаки#Животные
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