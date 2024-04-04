«Даже двигаться не может, плачет!» В Пермском крае собаку выкинули из окна

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В Пермском крае собаку выбросили с пятого этажа, утверждают в лысьвенской ветклинике «Варга». Эта информация появилась вечером 3 апреля в соцсетях учреждения. В клинике призвали придать огласку данному случаю.
Позже появилось сообщение, что к ним в клинику пришла хозяйка собаки, которая якобы и выбросила ее в окно: «Перегаром от нее разит. Требует отдать собаку. Мы, конечно же, не знаем, где собака. Ее забрали добрые люди, которые оказали ей помощь, когда собаку выбросили из окна», — говорят в ветклинике.
В «Варга» считают, что женщине ничего не грозит, так как закон о жестоком обращении с животными не работает. В клинике якобы писали заявление на таких людей, но им ничего не было, так как животные не получили тяжелых увечий, не умерли. На эту хозяйку также написано заявление.
В клинике утверждают, что именно женщина выбросила животное из окна, это было якобы на глазах у детей: «Собачка даже двигаться не может, ее принесли на руках, плачет!», — подытожили в ветклинике.
В соцсетях владелицы собаки можно найти фотографии с животным. Вечером 3 апреля она опубликовала сообщение: «Кто взял мою куклу, наберите меня, пожалуйста». Получить комментарий от владелицы собаки пока не удалось. Доказательств того, что это сделала именно она, ветклиника не опубликовала.