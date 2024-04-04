«Даже двигаться не может, плачет!» В Пермском крае собаку выкинули из окна

В «Варга» считают, что женщине ничего не грозит, так как закон о жестоком обращении с животными не работает. В клинике якобы писали заявление на таких людей, но им ничего не было, так как животные не получили тяжелых увечий, не умерли. На эту хозяйку также написано заявление.