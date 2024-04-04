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Девелопер «Альфа» готовится к заключению договора КРТ в Дзержинском районе Перми

Девелопер «Альфа» готовится к заключению договора КРТ в Дзержинском районе Перми

4 апреля 2024, 05:36
На участке застройщик планирует возвести 74 тыс. кв. м жилья.

Девелопер «Альфа» планирует заключить с властями Пермского края договор комплексного развития территории на ул. Трамвайной в Перми. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на генерального директора девелоперской группы Сергея Ширинкина.

«Это будет современный жилой комплекс с коммерческой и социальной инфраструктурой, с проектными решениями, существенно улучшающими качество жизни. Хочется, чтобы проект стал достойным „лицом города“ для гостей, въезжающих в Пермь со стороны Красавинского моста», — рассказал Ширинкин.

Общая площадь застраиваемого участка в Дзержинском районе составит 3,6 га. На территории ул. Трамвайной, 37, и ул. Алтайской, 2/1, ГК «Альфа» будет возведено 74 тыс. кв. м жилья.

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#Пермь#Жилье#Дзержинский район#Договор#Альфа#Комплексное развитие#Девелопер#КРТ#Ул. Трамвайная#Ул. Алтайская
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