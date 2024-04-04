Девелопер «Альфа» готовится к заключению договора КРТ в Дзержинском районе Перми

«Это будет современный жилой комплекс с коммерческой и социальной инфраструктурой, с проектными решениями, существенно улучшающими качество жизни. Хочется, чтобы проект стал достойным „лицом города“ для гостей, въезжающих в Пермь со стороны Красавинского моста», — рассказал Ширинкин.