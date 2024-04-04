Директор Пермского планетария награждена орденом

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить: орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Балтину Таисью Леонтьевну, директора МАОУК города Перми „Пермский планетарий“, — говорится в указе главы государства.