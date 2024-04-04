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Директор Пермского планетария награждена орденом

Директор Пермского планетария награждена орденом

4 апреля 2024, 09:28
Фото: ВКонтакте/Пермский планетарий
Таисья Балтина отмечена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства

Директор МАУК «Пермский планетарий» Таисья Балтина награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить: орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Балтину Таисью Леонтьевну, директора МАОУК города Перми „Пермский планетарий“, — говорится в указе главы государства.

Таисья Балтина возглавляет Пермский планетарий с 1983 года.

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