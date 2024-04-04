Директор Пермского планетария награждена орденом

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Директор МАУК «Пермский планетарий» Таисья Балтина награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, наградить: орденом „За заслуги в культуре и искусстве“ Балтину Таисью Леонтьевну, директора МАОУК города Перми „Пермский планетарий“, — говорится в указе главы государства.
Таисья Балтина возглавляет Пермский планетарий с 1983 года.