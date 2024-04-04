Директор пермской юридической фирмы застрелился из пистолета брата-полицейского

Вот как описывают произошедшее. 36-летний Константин пришёл в гости к родственнику, который работает оперуполномоченным в местном отделе МВД. Попросил у него пистолет (судя по данным ГУ МВД — травматический) и вышел на балкон. На звук выстрела прибежал брат, увидел мужчину в крови, оружие выпало на землю. Пострадавшего без сознания забрала скорая. О его состоянии не сообщается.