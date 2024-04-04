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Директор пермской юридической фирмы застрелился из пистолета брата-полицейского

Директор пермской юридической фирмы застрелился из пистолета брата-полицейского

4 апреля 2024, 10:58
Фото: 1MI
Попытку самоубийства мужчина совершил, будучи в гостях у родственника.

Директор юридической фирмы в Перми выстрелил себе в голову из пистолета брата-полицейского. Сделала он это, будучи в гостях у родственника, сообщает telegram-канал Mash.

Вот как описывают произошедшее. 36-летний Константин пришёл в гости к родственнику, который работает оперуполномоченным в местном отделе МВД. Попросил у него пистолет (судя по данным ГУ МВД — травматический) и вышел на балкон. На звук выстрела прибежал брат, увидел мужчину в крови, оружие выпало на землю. Пострадавшего без сознания забрала скорая. О его состоянии не сообщается.

Мотивы попытки самоубийства также известны — якобы, у юркомпании, которой руководит Константин, появились долги. В последнее время он ругался с женой и высказывал мысли о суициде.

Произошедшее порталу Properm.ru косвенно подтвердили и в пресс-службе краевого МВД: «По факту небрежного и халатного хранения травматического оружия сотрудником в ГУ МВД России по Пермскому краю проводится проверка». Также журналисту Properm.ru стало из своих источников известно, что попытка самоубийства произошла в Мотовилихинском районе Перми, а проверяют ее в СУ СКР по Пермскому краю.

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#Происшествия#Пермь#Полиция#Самоубийство
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