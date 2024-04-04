Эксперт Союза торговых центров Кермедчиева: формат IKEA давно устарел

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
По мнению Кермедчиевой, фиджитал-модель будет успешной, так как она уже применяется за рубежом. В этом формате посетители смогут увидеть товары вживую, а также заказать другие варианты через QR-коды. Будут созданы интерактивные зоны и пункты выдачи заказов, пишет ridus.ru.
Внедрение фиджитал-модели, по словам эксперта, положительно повлияет на экономику торговых центров «Мега». Напомним, что на их территории будет размещен маркетплейс «Мегамаркет», который заменит магазины IKEA.