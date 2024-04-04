Эксперт Союза торговых центров Кермедчиева: формат IKEA давно устарел

По мнению Кермедчиевой, фиджитал-модель будет успешной, так как она уже применяется за рубежом. В этом формате посетители смогут увидеть товары вживую, а также заказать другие варианты через QR-коды. Будут созданы интерактивные зоны и пункты выдачи заказов, пишет ridus.ru.