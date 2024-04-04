properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Это разборка питерская. Как пермские банды уехали в Северную столицу

Это разборка питерская. Как пермские банды уехали в Северную столицу

4 апреля 2024, 10:35
Фото: ideogram.ai
Рассказываем о пути пермских банд в других городах.

В 1990-е в Санкт-Петербурге орудовала целая группировка из Перми. Но история началась немного раньше: в конце 1980-х пермяки подались на заработки в Прибалтику, где промышляли фальшивой валютой и продажей подержанных машин.

18 декабря 1988 года в возле станции Девяткино произошла разборка между спортсменами, в ходе которой один из них был убит — это была первая кровь грядущих бандитских войн. Движение спортсменов, а вместе с ним и весь криминальный мир города на Неве, разделились пополам: на сторонников Александра Малышева, и на тех, кто был с Владимиром Кумариным. То есть на «малышевских» и «тамбовских» соответственно. Как пишет Вышенков, мастер спорта по боксу Николай Алексеев (Коля Длинный) из Перми на той легендарной стрелке стоял за Малышева. Соответственно, и «пермские» в дальнейшем тоже примкнули к «малышевскими».

Пермскую группировку характеризовали как одну из сильнейших в Петербурге, при этом, имевшую нехарактерные для питерских бандитов серьёзные связи в среде уголовников старой формации. Но это не помешало им в свое время отказать в поддержке Якутенку, который часто бывал в Питере и Москве.

О судьбе пермской группировки в Питере можно подробнее прочитать по ссылке.

Слово пермяка Кровь на Каме. Глава вторая: Чужие на районе
Узнать подробнее
#Пермь
Подпишитесь
Properm.ru выпустили продолжение сериала о бандах Перми
Сегодня, 10:05
В Прикамье официально начался сезон активности клещей: укушен первый житель края
Сегодня, 09:46
За попытку контрабанды архивов «Мемориала»* из Перми назначили условный срок
Сегодня, 05:52
МЧС предупреждает о высоком риске паводков в Пермском крае
Сегодня, 07:02
Глава СК Бастрыкин заинтересовался аварийным мостом в Пермском крае
Сегодня, 09:31
В Перми начал сезон второй сервис по прокату электросамокатов
Сегодня, 04:58
"