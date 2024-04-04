Это разборка питерская. Как пермские банды уехали в Северную столицу

18 декабря 1988 года в возле станции Девяткино произошла разборка между спортсменами, в ходе которой один из них был убит — это была первая кровь грядущих бандитских войн. Движение спортсменов, а вместе с ним и весь криминальный мир города на Неве, разделились пополам: на сторонников Александра Малышева, и на тех, кто был с Владимиром Кумариным. То есть на «малышевских» и «тамбовских» соответственно. Как пишет Вышенков, мастер спорта по боксу Николай Алексеев (Коля Длинный) из Перми на той легендарной стрелке стоял за Малышева. Соответственно, и «пермские» в дальнейшем тоже примкнули к «малышевскими».