Это разборка питерская. Как пермские банды уехали в Северную столицу

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В 1990-е в Санкт-Петербурге орудовала целая группировка из Перми. Но история началась немного раньше: в конце 1980-х пермяки подались на заработки в Прибалтику, где промышляли фальшивой валютой и продажей подержанных машин.
18 декабря 1988 года в возле станции Девяткино произошла разборка между спортсменами, в ходе которой один из них был убит — это была первая кровь грядущих бандитских войн. Движение спортсменов, а вместе с ним и весь криминальный мир города на Неве, разделились пополам: на сторонников Александра Малышева, и на тех, кто был с Владимиром Кумариным. То есть на «малышевских» и «тамбовских» соответственно. Как пишет Вышенков, мастер спорта по боксу Николай Алексеев (Коля Длинный) из Перми на той легендарной стрелке стоял за Малышева. Соответственно, и «пермские» в дальнейшем тоже примкнули к «малышевскими».
Пермскую группировку характеризовали как одну из сильнейших в Петербурге, при этом, имевшую нехарактерные для питерских бандитов серьёзные связи в среде уголовников старой формации. Но это не помешало им в свое время отказать в поддержке Якутенку, который часто бывал в Питере и Москве.
О судьбе пермской группировки в Питере можно подробнее прочитать по ссылке.