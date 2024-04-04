Филиал «ПМУ» направил 148 млн на охрану труда, промышленную и пожарную безопасность

Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ подвел итоги работы в направлении обеспечения промышленной и пожарной безопасности, а также выполнения соглашения по охране труда за 2023 год. На проведение всех запланированных мероприятий было направлено 148,3 млн рублей.