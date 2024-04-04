Глава РЭО Денис Буцаев прокомментировал работу реестра утилизаторов в рамках РОП

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
На мероприятии выступили руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Они ответили более чем на 40 вопросов, связанных с работой данного инструмента, передает newsnn.ru.
Буцаев отметил, что организации по утилизации отходов играют значительную роль в механизме расширенной ответственности производителей. Реестр является инструментом защиты прав и интересов всех добросовестных участников реформы. Теперь производители могут исполнять свои обязательства в рамках РОП, заключая соглашения в том числе с предприятием по утилизации отходов, включенным в реестр.
Глава РЭО обратил внимание, что компании-утилизаторы проявляют заинтересованность в диалоге по данной теме. Реестр уже работает и активно пополняется информацией. Некоторые организации уже включены в него, другие ожидают проверки на месте.
Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр после тщательной оценки представленных заявлений. При необходимости проводятся выездные проверки. Перед принятием окончательного решения эксперты проверяют оборудование предприятия и производственные мощности. Это необходимо, чтобы избежать выдачи фиктивных актов утилизации.
На семинаре обсуждались вопросы, связанные с ошибками в подаче документации. Денис Буцаев отметил, что частыми ошибками являются расхождение информации в заявлении и документах, а также несоблюдение требований к разработке технологического регламента организации, например отсутствие необходимых документов на продукцию. Для предотвращения таких ошибок необходимо формировать комплект документов в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2023 г. № 2400.
Информация о компаниях, занимающихся утилизацией отходов, размещена на официальном сайте ЕФГИС УОИТ в разделе «Реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров».
По словам Игоря Забралова, директора по устойчивому развитию РЭО, данные о компаниях-утилизаторах доступны для всех без исключения. Чтобы их получить, не нужно проходить регистрацию или авторизацию на ресурсе.