Глава РЭО Денис Буцаев прокомментировал работу реестра утилизаторов в рамках РОП

На семинаре обсуждались вопросы, связанные с ошибками в подаче документации. Денис Буцаев отметил, что частыми ошибками являются расхождение информации в заявлении и документах, а также несоблюдение требований к разработке технологического регламента организации, например отсутствие необходимых документов на продукцию. Для предотвращения таких ошибок необходимо формировать комплект документов в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2023 г. № 2400.