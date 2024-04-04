Глава СК Бастрыкин заинтересовался аварийным мостом в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался селом Верхняя Сава в Пермском крае. Он поручил провести проверку о нарушении прав жителей. О проблеме стало известно из сообщений в СМИ и соцсетях. Мост через реку Савинку закрыли для проезда — он был в аварийном состоянии.
При этом жители все равно продолжают им пользоваться, чтобы посещать школу, детский сад, больницу и другие социальные учреждения. Ремонт объекта не организуют.
О проблеме еще в январе 2024 года сообщал «Народный фронт». В организации отмечали, что мост разделяет село на две части, но он разваливается на глазах. Еще в 2023 году был установлен знак: «Движение пешеходов запрещено». Местным жителям предложили идти в обход около 5 км, но такое расстояние не все могут преодолевать, поэтому люди продолжили пользоваться небезопасным мостом.
«Народный фронт» со ссылкой на чиновников сообщает, что мероприятия по ремонту моста запланированы только в 2025 году.