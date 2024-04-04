Глава Украины заявил о планах России объявить новую мобилизацию. Что говорят власти

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, тогда в планах было призвать 300 тыс. человек. Слухи о мобилизации были еще до этой даты. Например, 13 сентября Песков говорил, что в Кремле не обсуждают вопрос мобилизации.