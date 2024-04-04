Глава Украины заявил о планах России объявить новую мобилизацию. Что говорят власти

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Украины Владимира Зеленского о мобилизации в России. Песков назвал высказывания Зеленского неправдой. Ранее президент Украины заявил, что в РФ к 1 июня готовят мобилизацию еще 300 тыс. человек. В ответ на это Украина готовит свою мобилизацию.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что Зеленского слушать не стоит, так как система комплектования ВС РФ позволяет выполнять все поставленные задачи: «Мобилизации не будет», — утверждает Картаполов.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, тогда в планах было призвать 300 тыс. человек. Слухи о мобилизации были еще до этой даты. Например, 13 сентября Песков говорил, что в Кремле не обсуждают вопрос мобилизации.