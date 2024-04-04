Какие группировки пытались захватить Пермь

В 90-е годы было несколько попыток иногородних бандитов занять свое место в Перми. В первый раз закрепиться в городе попробовала небольшая банда чеченцев. Но после «стрелки», которая быстро переросла в перестрелку, города понесли потери — с их стороны было несколько убитых. Этническая банда вынуждена была уехать из Перми.