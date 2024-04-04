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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Какие группировки пытались захватить Пермь

Какие группировки пытались захватить Пермь

4 апреля 2024, 10:25
Фото: ideogram.ai
Иногородние банды не смогли закрепиться в Перми.

В 90-е годы было несколько попыток иногородних бандитов занять свое место в Перми. В первый раз закрепиться в городе попробовала небольшая банда чеченцев. Но после «стрелки», которая быстро переросла в перестрелку, города понесли потери — с их стороны было несколько убитых. Этническая банда вынуждена была уехать из Перми.

Следующий конфликт был уже серьезнее — полноценная война с южными ворами в законе. Два грузинских вора — Цинцадзе (Михо) и Гугуцидзе (Мурман) — заручившись поддержкой нескольких местных криминальных авторитетов хотели взять Пермь под контроль. Однако в ходе разборок дело дошло до стрельбы с убитыми и ранеными в итоге гости города оказались повержены, и покинули Пермь. Вместе с ними скрылись и некоторые авторитеты, что поддержали южных воров.

При этом никакой серьезной экспансии иногородних группировок в Пермь никогда не было. Приезжим уголовникам приходилось искать сторонников внутри города, и все делать руками местных бандитов. Но одновременно с неудачами приезжих рос авторитет местных бандитов.

Подробнее узнать про банды, пытавшиеся захватить Пермь, можете узнать по ссылке.

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#Пермь
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