Китай скупил половину экспортируемого из Кузбасса зерна

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Published Сегодня, 04:41
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Из Кемеровской области в марте было экспортировано 16 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Эта величина на 20% меньше, чем было год назад.
Главным покупателем зерна стал Китай, сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на Россельхознадзор. Китайская Народная Республика скупила половину зерна — 8 тыс. тонн: 3,6 тыс. тонн ячменя, 3 тыс. тонн гороха и 1,4 тыс. тонн семян рапса.
Кроме того, за март в Белоруссию отправлено 4,7 тыс. тонн семян рапса, в Казахстан — 1,9 тыс. тонн пшеницы, а в Монголию — 1,4 тыс. тонн пшеничных отрубей.