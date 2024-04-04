Контрольно-счетная палата Прикамья укрепляет сотрудничество с краевой прокуратурой

Согласно документу, ведомства планируют совместное проведение мероприятий, обмен информацией и экспертизу проектов нормативных актов в соответствии с компетенциями сторон. Отмечается, что в прошлом году благодаря тесному сотрудничеству прокуратуры и КСП края вынесено 53 представления об устранении нарушений, 33 человека привлечены к дисциплинарной ответственности и возбуждены пять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело.