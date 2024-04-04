Контрольно-счетная палата Прикамья укрепляет сотрудничество с краевой прокуратурой

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:11
Вчера, 3 апреля, Контрольно-счетная палата Пермского края заключила новое соглашение о взаимодействии с региональной прокуратурой. Документ был подписан главой КСП Александром Белых и прокурором края Павлом Бухтояровым. Информацию об этом сообщила пресс-служба КСП.
Данным соглашением был установлен порядок сотрудничества сторон по вопросам оперативного реагирования, предупреждения и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере и в процессе эксплуатации государственной собственности. «Определенное данным документом взаимодействие ведомств направлено на обеспечение защиты государственных и общественных интересов от преступных посягательств в бюджетной сфере и повышение эффективности при реализации полномочий ведомств», — сообщает контрольно-счетная палата Пермского края.
Согласно документу, ведомства планируют совместное проведение мероприятий, обмен информацией и экспертизу проектов нормативных актов в соответствии с компетенциями сторон. Отмечается, что в прошлом году благодаря тесному сотрудничеству прокуратуры и КСП края вынесено 53 представления об устранении нарушений, 33 человека привлечены к дисциплинарной ответственности и возбуждены пять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело.
Напомним, что в марте текущего года на заседании Заксобрания Прикамья председатель контрольно-счетной палаты Пермского края Александр Белых высказал недовольство относительно количества уголовных дел по по факту нарушений бюджетного законодательства. Всего было возбуждены три уголовных дела из 172 материалов проверки, поступившие в правоохранительные органы в 2024 году.