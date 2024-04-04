Краснокамец за три месяца совершил 18 преступлений

Молодой человек похищал товар из торговых маркетов, расположенных в Краснокамске, Перми, Нытве, Очере, а также в Большесосновском районе. Задержали вора при помощи работников магазина в одной из сетевых точек в Нытве, когда пытался вынести очередной товар. Причастность фигуранта к совершению других краж была установлена по записям с камер видеонаблюдения, а также на основе свидетельских показаний.