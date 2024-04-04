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Published Сегодня, 12:08

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Краснокамец за три месяца совершил 18 преступлений

Краснокамец за три месяца совершил 18 преступлений

4 апреля 2024, 12:08
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Краснокамец за три месяца совершил 18 преступлений

В Краснокамске вынесен приговор 28-летнему местному жителю. Он признан виновным в 17 кражах, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчина приходил в крупные торговые точки, в ассортимент которых входили как продовольственные, так и бытовые товары. Он крал продукты питания, средства личной гигиены и предметы бытовой химии. Краденое он сбывал прямо на улице прохожим, поясняя, что у него свой интернет-магазин.

Молодой человек похищал товар из торговых маркетов, расположенных в Краснокамске, Перми, Нытве, Очере, а также в Большесосновском районе. Задержали вора при помощи работников магазина в одной из сетевых точек в Нытве, когда пытался вынести очередной товар. Причастность фигуранта к совершению других краж была установлена по записям с камер видеонаблюдения, а также на основе свидетельских показаний.

Всего же на счету молодого человек 17 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, и одного покушения на грабеж. Все преступления молодой человек совершил в период с января по март прошлого года. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности и был судим за совершение аналогичного преступления.

Суд по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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#Общество#Суд#Криминал#Краснокамск#Кража
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