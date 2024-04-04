МЧС предупреждает о высоком риске паводков в Пермском крае

В регионе в этом году выше риск осложнения обстановки с паводками, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. В апреле температура воздуха на большей части Прикамья прогнозируется на 1˚ выше нормы, на севере края — около нормы, следует из долгосрочного прогноза Гидрометцентра России.