МЧС предупреждает о высоком риске паводков в Пермском крае

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В регионе в этом году выше риск осложнения обстановки с паводками, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. В апреле температура воздуха на большей части Прикамья прогнозируется на 1˚ выше нормы, на севере края — около нормы, следует из долгосрочного прогноза Гидрометцентра России.
На этой неделе потепление привело к активному таянию снега. Начало половодья ожидается в конце недели на малых реках южной и центральной части края.
«Пики половодья на малых реках южной и центральной части края ожидаются во второй декаде апреля. Обильные осадки, которые могли бы поспособствовать повышению стока половодья пока маловероятны», — отметила Наталья Макарова, начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Для того, чтобы следить за ситуацией с паводками, сотрудники министерства используют беспилотные авиационные системы. В паводковый период беспилотники — это самый безопасный и эффективный источник информации.
На данный момент подтоплений территорий в Прикамье не зафиксировано.