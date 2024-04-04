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МЧС предупреждает о высоком риске паводков в Пермском крае

МЧС предупреждает о высоком риске паводков в Пермском крае

4 апреля 2024, 07:02
Фото: МЧС
Специалисты мониторят ситуацию с помощью беспилотников.

В регионе в этом году выше риск осложнения обстановки с паводками, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. В апреле температура воздуха на большей части Прикамья прогнозируется на 1˚ выше нормы, на севере края — около нормы, следует из долгосрочного прогноза Гидрометцентра России.

На этой неделе потепление привело к активному таянию снега. Начало половодья ожидается в конце недели на малых реках южной и центральной части края.

«Пики половодья на малых реках южной и центральной части края ожидаются во второй декаде апреля. Обильные осадки, которые могли бы поспособствовать повышению стока половодья пока маловероятны», — отметила Наталья Макарова, начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Для того, чтобы следить за ситуацией с паводками, сотрудники министерства используют беспилотные авиационные системы. В паводковый период беспилотники — это самый безопасный и эффективный источник информации.

На данный момент подтоплений территорий в Прикамье не зафиксировано.

Фото: МЧС
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#Пермь#Мчс#Паводки
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