Мир теряет свою «зеленую защиту» со скоростью 10 футбольных полей в минуту

Эксперты предупреждают, что столь высокая вырубка лесов свидетельствует о том, что правительства отклоняются от своих обязательств в области климата. На конференции Cop26 в Глазго правительства приняли на себя обязательства остановить и переломить тренд потери и деградации лесов к 2030 году, а на Cop28 в Дубае эти намерения были подтверждены. Однако новые данные показывают, что мир далек от достижения этой цели и глобальная потеря лесов фактически не меняется.