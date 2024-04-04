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Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Мир теряет свою «зеленую защиту» со скоростью 10 футбольных полей в минуту

4 апреля 2024, 18:19
В 2023 году по всему миру было вырублено около 37 тысяч квадратных километров лесов, что примерно соответствует площади Швейцарии. Такие данные представлены специалистами из Института мировых ресурсов и Университета Мэриленда.

Основной причиной таких потерь является расширение сельскохозяйственных культур, пишет ridus.ru.

При этом, динамика процесса неоднородная. В Бразилии и Колумбии удалось значительно сократить потери лесов на 36% и 49% соответственно благодаря экологическим политикам. Однако в других странах, таких как Боливия, Лаос и Никарагуа, наблюдается увеличение вырубки. Из-за пожаров Канада также столкнулась с рекордными потерями леса — более 8 миллионов гектаров.

Микаэла Вайссе, директор Global Forest Watch в WRI, отмечает, что мир делает два шага вперед и два назад. Сокращение потерь лесов в Бразилии и Колумбии свидетельствует о возможности прогресса, однако увеличение вырубки в других регионах сильно влияет на общий результат.

Изменения в землепользовании, особенно вырубка лесов, являются вторым по величине источником выбросов парниковых газов и важным фактором в потере биоразнообразия. Исследователи подчеркивают необходимость сохранения тропических лесов для ограничения глобального потепления до уровня доиндустриальной эпохи.

Эксперты предупреждают, что столь высокая вырубка лесов свидетельствует о том, что правительства отклоняются от своих обязательств в области климата. На конференции Cop26 в Глазго правительства приняли на себя обязательства остановить и переломить тренд потери и деградации лесов к 2030 году, а на Cop28 в Дубае эти намерения были подтверждены. Однако новые данные показывают, что мир далек от достижения этой цели и глобальная потеря лесов фактически не меняется.

Бразилия, Конго и Боливия остаются лидерами по потере тропических лесов. Вместе они отвечают за более половины общих глобальных разрушений.

Боливия уже третий год подряд сталкивается с резким увеличением потерь лесов, преимущественно из-за расширения выращивания сои. Лаос и Никарагуа потеряли большую часть своих оставшихся нетронутых тропических лесов в 2023 году. Эксперты объясняют, что остатки лесов в странах, где большая часть уже уничтожена, могут быть вырублены быстрее.

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