Пациент напал на врача в больнице в Кузбассе

Сотрудник больницы попытался успокоить мужчину, но тот стал еще более агрессивным и представлял опасность для окружающих. Персонал больницы нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, чтобы пресечь незаконные действия. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его в полицию для проведения дальнейшего расследования.