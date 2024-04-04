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Published Сегодня, 17:18

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Updated Сегодня, 17:18

Пациент напал на врача в больнице в Кузбассе

4 апреля 2024, 17:18
В Кузбассе в больнице произошел инцидент, когда пациент напал на врача. Мужчине показалось, что с ним неуважительно обращаются.

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вмешались и предотвратили нарушение общественного порядка в городской больнице, пишет sibdepo.ru.

Они задержали агрессивного 35-летнего новокузнечанина, который пришел на прием в состоянии алкогольного опьянения и начал конфликт с врачом из-за якобы неподходящего тона общения.

Сотрудник больницы попытался успокоить мужчину, но тот стал еще более агрессивным и представлял опасность для окружающих. Персонал больницы нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, чтобы пресечь незаконные действия. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его в полицию для проведения дальнейшего расследования.

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