Пациент напал на врача в больнице в Кузбассе

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вмешались и предотвратили нарушение общественного порядка в городской больнице, пишет sibdepo.ru.
Они задержали агрессивного 35-летнего новокузнечанина, который пришел на прием в состоянии алкогольного опьянения и начал конфликт с врачом из-за якобы неподходящего тона общения.
Сотрудник больницы попытался успокоить мужчину, но тот стал еще более агрессивным и представлял опасность для окружающих. Персонал больницы нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, чтобы пресечь незаконные действия. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его в полицию для проведения дальнейшего расследования.