Перевозчики пермских маршруток повысили цены на проезд

Маршрутки работают по нерегулируемому тарифу, который определяют сами перевозчики. За 15 дней до повышения тарифа они обязаны уведомить об этом департамент транспорта. Ранее в мэрии заявляли, что хотят отказаться от маршруток к осени 2024 года, когда у действующих маршрутов закончатся сроки действия свидетельств.