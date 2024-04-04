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Пермские маршрутные такси подняли цены на проезд в апреле

Перевозчики пермских маршруток повысили цены на проезд

4 апреля 2024, 03:37
Фото: properm.ru

Пермские маршрутные такси подняли цены на проезд в апреле

К осени 2024 года в краевой столице могут совсем убрать маршрутки.

Перевозчики пермских маршрутных такси в апреле начали поднимать цены на проезд. С 1 апреля стоимость поездки на маршрутах 5т, 7т и 10т составляет 35, 45 и 40 рублей соответственно, пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на департамент транспорта администрации Перми. А с 15 апреля 40 рублей нужно будет платить за одну поездку на маршруте 4т.

Маршрутки работают по нерегулируемому тарифу, который определяют сами перевозчики. За 15 дней до повышения тарифа они обязаны уведомить об этом департамент транспорта. Ранее в мэрии заявляли, что хотят отказаться от маршруток к осени 2024 года, когда у действующих маршрутов закончатся сроки действия свидетельств.

Кроме того, с 15 апреля в Перми подорожает стоимость поездки в автобусах и трамваях — вместо 35 будет 37 рублей.

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#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт#Маршрутки
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