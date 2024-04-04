Пермский бизнесмен попал в список самых богатых миллиардеров Forbes

На первом месте рейтинга Forbes оказался основатель группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy и ее президент, француз Бернар Арно. Его состояние — 233 млрд долларов. В LVMH входит 75 модных и косметических брендов. Всего в перечне миллиардеров мира за 2023 год находится 2 781 человек.