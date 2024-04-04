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Published Сегодня, 03:07

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Updated Сегодня, 03:10

Пермяк Дмитрий Рыболовлев включен в список богатейших миллиардеров Forbes

Пермский бизнесмен попал в список самых богатых миллиардеров Forbes

4 апреля 2024, 03:07
Фото: asmonaco.com

Пермяк Дмитрий Рыболовлев включен в список богатейших миллиардеров Forbes

На первом месте оказался миллиардер из Франции.
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Пермский бизнесмен, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев попал в ежегодный список миллиардеров мира, опубликованный журналом Forbes. Он занял 432 место в рейтинге, первым обратил внимание «Рифей-Пермь». Состояние Рыболовлева и его семьи оценено в 6,4 млрд долларов.

В 2010 году бизнесмен из Перми продал акции «Уралкалия» и «Сильвинита» и заработал состояние. Сейчас Дмитрий Рыболовлев живет в Европе и владеет футбольным клубом «Монако».

На первом месте рейтинга Forbes оказался основатель группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy и ее президент, француз Бернар Арно. Его состояние — 233 млрд долларов. В LVMH входит 75 модных и косметических брендов. Всего в перечне миллиардеров мира за 2023 год находится 2 781 человек.

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#Общество#Пермь#Рейтинг#Рыболовлев#Forbes#Миллиардеры#Дмитрий Рыболовлев
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