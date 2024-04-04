Пермячка лишилась трех миллионов рублей из-за желания заработать на ставках

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Жительница Березников лишилась 3,3 млн рублей из-за желания заработать на ставках. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина 1968 года рождения в феврале увидела объявление о том, что букмекерская контора принимает ставки на спорт.
Она зарегистрировалась на сайте. На электронную почту ей пришел договор об оказании услуг. Было сказано, что женщина должна заплатить взнос. Она сделала это, а потом поставила 60 тыс. рублей. Позже в личном кабинете появилось сообщение о выигрыше в 4 млн рублей.
Однако для получения выигрыша нужно было заплатить налог — 800 тыс. рублей. Женщина так и сделала. В следующем письме ей сообщили, что потерпевшая якобы неправильно указала реквизиты, поэтому необходимо повторить платеж, но уже на 907 тыс. рублей.
В третий раз появилась еще одна причина, которая мешала получить выигрыш — счет в букмекерской конторе был заблокирован из-за подозрительной активности. Для решения этого вопроса она перевела еще 600 тыс. рублей. В итоге жительница Прикамья отдала мошенникам 3,3 млн рублей — деньги были как ее личные, так и те, что она взяла в кредит. После этого жительница Березников обратилась в полицию.