Пермячка лишилась трех миллионов рублей из-за желания заработать на ставках

В третий раз появилась еще одна причина, которая мешала получить выигрыш — счет в букмекерской конторе был заблокирован из-за подозрительной активности. Для решения этого вопроса она перевела еще 600 тыс. рублей. В итоге жительница Прикамья отдала мошенникам 3,3 млн рублей — деньги были как ее личные, так и те, что она взяла в кредит. После этого жительница Березников обратилась в полицию.