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Пермячка лишилась трех миллионов рублей из-за желания заработать на ставках

Пермячка лишилась трех миллионов рублей из-за желания заработать на ставках

4 апреля 2024, 06:23
Фото: ideogram.ai
Женщина перевела мошенникам все свои деньги и взяла кредит.

Жительница Березников лишилась 3,3 млн рублей из-за желания заработать на ставках. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина 1968 года рождения в феврале увидела объявление о том, что букмекерская контора принимает ставки на спорт.

Она зарегистрировалась на сайте. На электронную почту ей пришел договор об оказании услуг. Было сказано, что женщина должна заплатить взнос. Она сделала это, а потом поставила 60 тыс. рублей. Позже в личном кабинете появилось сообщение о выигрыше в 4 млн рублей.

Однако для получения выигрыша нужно было заплатить налог — 800 тыс. рублей. Женщина так и сделала. В следующем письме ей сообщили, что потерпевшая якобы неправильно указала реквизиты, поэтому необходимо повторить платеж, но уже на 907 тыс. рублей.

В третий раз появилась еще одна причина, которая мешала получить выигрыш — счет в букмекерской конторе был заблокирован из-за подозрительной активности. Для решения этого вопроса она перевела еще 600 тыс. рублей. В итоге жительница Прикамья отдала мошенникам 3,3 млн рублей — деньги были как ее личные, так и те, что она взяла в кредит. После этого жительница Березников обратилась в полицию.

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#Мвд#Пермь#Мошенники#Березники#Полиция#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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