Пермяк получил мягкое наказание за убийство отца, который аморально себя вел

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В Пермском крае осудили жителя Чермоза 1986 года рождения за убийство отца. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, преступление случилось в новогодние праздники, когда за столом собрались взрослые дети и пожилые родители.
Мужчины выпили, начали выяснять отношения. Отец ранее ругался с сыном, выгонял его из дома. После очередного конфликта сын схватился за нож, подошел к отцу, лежащему на диване, с ножом. Обвиняемый ударил родственника в грудь, вышел из комнаты, пошел спать.
Дочь пыталась помочь отцу, но безуспешно. Ильинский районный суд приговорил мужчину к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. При вынесении решения суд учитывал раскаяние преступника и аморальное поведение убитого.
Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать. За убийство мужчине грозил срок от 6 до 15 лет.