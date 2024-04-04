Пермяк получил мягкое наказание за убийство отца, который аморально себя вел

Мужчины выпили, начали выяснять отношения. Отец ранее ругался с сыном, выгонял его из дома. После очередного конфликта сын схватился за нож, подошел к отцу, лежащему на диване, с ножом. Обвиняемый ударил родственника в грудь, вышел из комнаты, пошел спать.