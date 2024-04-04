Пермякам рассказали, почему так резко подскочили цены на авиабилеты

Также сократилось финансирование региональных маршрутов — примерно на 7 млрд рублей в 2023 году и еще на 5 млрд в 2024 году из-за сокращения субсидируемых маршрутов. Начиная с мая 2022 года введена новая программа субсидирования. В результате этих действий сократилось количество рейсов и почти в два раза выросла стоимость маршрута, что также отразилось на общей средней цене билета. Однако количество субсидируемых перелетов для жителей ДФО и других малообеспеченных категорий граждан увеличилось на 11,9% в 2023 году.