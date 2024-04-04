Пермякам рассказали, почему так резко подскочили цены на авиабилеты

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Кандидат экономических наук ПГНИУ Оксана Гайфутдинова объяснила жителям Перми, чем вызван резкий скачок цен авиабилеты. По данным Росстата, в феврале стоимость билетов эконом-класса возросла на 42% в годовом выражении. Рост цен в пределах двух месяцев оказался рекордным, как минимум, со времен мирового финансового кризиса — с 2008 года.
По словам доцента кафедры экономики и управления, часто стоимость авиабилетов не является информативной. Ее вычисление требует анализа большого количества данных, включая динамику цен по направлениям, сезонности, периода приобретения билета и других факторов.
На стоимость билета и иные факторы, такие как расходы на пассажирокилометр, регулярность рейсов, мировые и национальные события, правительственные приоритеты, изменение валютного курса, затраты аэропортов, стоимость топлива и доступность самолетов.
Одним из факторов влияния на цены авиабилетов является программа субсидий и определение субсидируемых рейсов, которая помогает регулировать цены на различные направления полетов. В 2022 году на это было выделено 100 млрд рублей, а в прошлом году — 25,3 млрд рублей. В 2024–2025 гг. такой поддержки не предусмотрено.
Также сократилось финансирование региональных маршрутов — примерно на 7 млрд рублей в 2023 году и еще на 5 млрд в 2024 году из-за сокращения субсидируемых маршрутов. Начиная с мая 2022 года введена новая программа субсидирования. В результате этих действий сократилось количество рейсов и почти в два раза выросла стоимость маршрута, что также отразилось на общей средней цене билета. Однако количество субсидируемых перелетов для жителей ДФО и других малообеспеченных категорий граждан увеличилось на 11,9% в 2023 году.
Удорожание также можно объяснить снижением государственных субсидий на модернизацию аэропортов на 25% в 2024 году. Общий объем субсидий составлял 175 млрд рублей в 2022 году, 69 млрд рублей в 2023 году и только 25 млрд рублей в текущем году.
Стоит отметить, что в 2020 и 2021 годах цены практически не росли из-за снижения количества перелетов и общей ситуации в мире, а в 2022 году было большое количество государственной поддержки. При этом составляющие стоимости имели естественную инфляцию.
В 2023 году, когда рыночная ситуация стала более стабильной и сократилась государственная поддержка, мы можем наблюдать отложенное удорожание цен, которое продолжается и сейчас. Стоит учитывать, что в 2022 году увеличилась дальность полетов на некоторых направлениях из-за СВО, изменилась логистика поставок запасных частей, что также повлияло на увеличение стоимости пассажирокилометра.
Однако, по словам главы Росавиации, принимаются совместные меры с Минтрансом и ФАС для контроля и ограничения стоимости авиабилетов.
Для того чтобы понять, как повлияют эти события на стоимость авиабилетов, необходимо изучить более новые статистические данные, чем данные за февраль. Сам по себе факт выборов президента не влияет на цены перевозок. Возможны изменения цен после вступления нового президента в должность, если произойдут значительные изменения в системе субсидирования по определенным направлениям.
Краткосрочный прогноз выглядит следующим образом. Трагические события в Москве повлияли на деятельность предприятий, занимающихся перевозками: некоторые авиакомпании сообщили о возможности бесплатного изменения даты вылета или полного возврата стоимости билета на ближайшие три дня от первоначальной даты. Также была возможность изменить город стыковки, если он был Москвой. Железные дороги также позволили возврат билетов без дополнительных платежей. Эти меры действовали с 22 по 27 марта.
Несколько крупных онлайн-сервисов по бронированию отелей также предложили возможность бесплатной отмены брони в Москве и Московской области. Однако большинство туристов не отказались от запланированных поездок в Москву, были единичные случаи изменения или переноса дат визитов в столицу, обычно связанные с переносом массовых мероприятий. Таким образом, без изменения спроса цены остались неизменными.
Однако следует отметить, что снижение продаж авиабилетов наблюдается среди рейсов Таджикистан-Россия, где количество возвратов билетов увеличилось примерно на 20%. Например, компания «Уральские авиалинии» сократила количество рейсов до России с трех до одного. Подобные действия могут повлиять на затраты и вызвать рост цен на авиабилеты в данном направлении.