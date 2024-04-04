Пермяков предупреждают о порывистом ветре, тумане и гололеде

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Published Сегодня, 08:53
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По данным Пермского ЦГМС завтра, 5 апреля, по краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом предупреждают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В частности, синоптиками прогнозируются местами по краю порывы ветра 15-20 м/с, утром и днем в отдельных районах туман, гололедные отложения.
В этой связи возможны обрывы линий электропередач, сход снега и льда с крыш, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;