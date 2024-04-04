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Пермяков предупреждают о порывистом ветре, тумане и гололеде

Пермяков предупреждают о порывистом ветре, тумане и гололеде

4 апреля 2024, 08:53
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Возможны обрывы ЛЭП, сход снега и льда с крыш, аварии

По данным Пермского ЦГМС завтра, 5 апреля, по краю ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом предупреждают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В частности, синоптиками прогнозируются местами по краю порывы ветра 15-20 м/с, утром и днем в отдельных районах туман, гололедные отложения.

В этой связи возможны обрывы линий электропередач, сход снега и льда с крыш, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;

  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части;
  • Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям;
  • При входе в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.
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#Происшествия#Пермь#Погода#Неблагоприятные метеоусловия
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