По улице Соликамской в Перми ограничили движение транспорта

В районе ул. Соликамской, 313а/3, рядом с железнодорожным мостом, сегодня, 4 апреля с 12:30 ограничено движение транспорта. Автомобили могут двигаться по одной полосе. Часть дороги закрыта для проведения ремонтных работ на сети водоотведения, сообщают в «НОВОГОР-Прикамье»