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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

По улице Соликамской в Перми ограничили движение транспорта

По улице Соликамской в Перми ограничили движение транспорта

4 апреля 2024, 10:22
Фото: НОВОГОР-Прикамье
Здесь ведутся ремонтные работы на сети водоотведения.

В районе ул. Соликамской, 313а/3, рядом с железнодорожным мостом, сегодня, 4 апреля с 12:30 ограничено движение транспорта. Автомобили могут двигаться по одной полосе. Часть дороги закрыта для проведения ремонтных работ на сети водоотведения, сообщают в «НОВОГОР-Прикамье»

В ночь на 4 апреля на этом участке сети был обнаружен серьезный засор сети.

Бригада «НОВОГОРа» прочистила трубопровод с помощью спецтехники, выявив при этом повреждение колодца, расположенного на проезжей части. Ремонт проводится специалистами «НОВОГОРа» без отключения водоснабжения у потребителей.

Сотрудники «НОВОГОРа» стараются отремонтировать колодец в максимально короткие сроки, чтобы восстановить проезжую часть в полном объеме, отмечают в компании.

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