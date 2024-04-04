По улице Соликамской в Перми ограничили движение транспорта

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
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Updated Сегодня, 10:23
В районе ул. Соликамской, 313а/3, рядом с железнодорожным мостом, сегодня, 4 апреля с 12:30 ограничено движение транспорта. Автомобили могут двигаться по одной полосе. Часть дороги закрыта для проведения ремонтных работ на сети водоотведения, сообщают в «НОВОГОР-Прикамье»
В ночь на 4 апреля на этом участке сети был обнаружен серьезный засор сети.
Бригада «НОВОГОРа» прочистила трубопровод с помощью спецтехники, выявив при этом повреждение колодца, расположенного на проезжей части. Ремонт проводится специалистами «НОВОГОРа» без отключения водоснабжения у потребителей.
Сотрудники «НОВОГОРа» стараются отремонтировать колодец в максимально короткие сроки, чтобы восстановить проезжую часть в полном объеме, отмечают в компании.