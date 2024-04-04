Properm.ru выпустили продолжение сериала о бандах Перми

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В первой части нашего спецпроекта о криминальной Перми 90-х мы рассказали вам как в эти лихие годы была устроена преступность в нашем городе. Но, различные банды и группировки часто не сидели на месте, и покидали родные места, чтобы навести шороха в других городах.
Во второй части мы расскажем о том, как пермяки отметились в истории бандитского Петербурга, как наши местные братки, воры и милиция не пускали в Пермь иногородних бандитов, и почему казанцы так и не смогли подмять под себя наш город.
Вторая глава уже доступна по ссылке!