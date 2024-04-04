properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Properm.ru выпустили продолжение сериала о бандах Перми

Properm.ru выпустили продолжение сериала о бандах Перми

4 апреля 2024, 10:05
Фото: ideogram.ai
Рассказываем о криминальной истории города.

В первой части нашего спецпроекта о криминальной Перми 90-х мы рассказали вам как в эти лихие годы была устроена преступность в нашем городе. Но, различные банды и группировки часто не сидели на месте, и покидали родные места, чтобы навести шороха в других городах.

Во второй части мы расскажем о том, как пермяки отметились в истории бандитского Петербурга, как наши местные братки, воры и милиция не пускали в Пермь иногородних бандитов, и почему казанцы так и не смогли подмять под себя наш город.

Вторая глава уже доступна по ссылке!

Слово пермяка Кровь на Каме. Глава вторая: Чужие на районе
Узнать подробнее
#Пермь#Спецпроект#Казань#Милиция#Воры#Города
Подпишитесь
В Прикамье официально начался сезон активности клещей: укушен первый житель края
Сегодня, 09:46
За попытку контрабанды архивов «Мемориала»* из Перми назначили условный срок
Сегодня, 05:52
МЧС предупреждает о высоком риске паводков в Пермском крае
Сегодня, 07:02
Глава СК Бастрыкин заинтересовался аварийным мостом в Пермском крае
Сегодня, 09:31
В Перми начал сезон второй сервис по прокату электросамокатов
Сегодня, 04:58
"