Ребенок провалился в колодец в Кемерове: мэрия прокомментировала произошедшее

Люк колодца находился под лужей у бордюра и был расположен на проезжей части. Глубина колодца составляла 40 сантиметров. Местные власти сообщили, что около открытого колодца находилось ограждение, однако его наличие не помешало ребенку провалиться, пишет sibdepo.ru.