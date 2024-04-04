Ребенок провалился в колодец в Кемерове: мэрия прокомментировала произошедшее

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Люк колодца находился под лужей у бордюра и был расположен на проезжей части. Глубина колодца составляла 40 сантиметров. Местные власти сообщили, что около открытого колодца находилось ограждение, однако его наличие не помешало ребенку провалиться, пишет sibdepo.ru.
В ответственную за эту территорию управляющую компанию «Квалитет» было направлено уведомление о происшествии. Ограждение было восстановлено, а колодец будет скоро закрыт.
Информация о произошедшем также передана в Государственную жилищную инспекцию Кузбасса для оценки действий управляющей организации.