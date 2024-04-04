Россияне определили свой хронотип: жаворонки, совы и голуби

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Также выяснилось, что 31% респондентов считают себя «совами» — теми, кто ложится поздно и встаёт поздно, пишет RT.
Кроме того, 27% опрошенных относят себя к категории «голубей», то есть они могут легко приспосабливаться к разным режимам сна и бодрствования. Это было объяснено экспертами.
Также было выявлено, что 36% респондентов отметили изменение своего типа сна по различным причинам, обычно в сторону более раннего подъёма. У 31% график сна оставался неизменным. Кроме того, 19% «жаворонков» сообщили, что со временем стали «совами». 14% опрошенных заявили, что их тип сна менялся несколько раз в разные стороны.
Опрос также выявил, что более половины участников (58%) считают, что на режим сна и бодрствования влияют социальные обстоятельства, такие как график работы, образ жизни и питание.
Участники опроса также указали наиболее удобное для них рабочее время: большинству подходит работать с 8-9 утра (64%) до 5 вечера (66%).
В опросе приняли участие более 18 тысяч интернет-пользователей.