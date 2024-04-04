Россияне определили свой хронотип: жаворонки, совы и голуби

Также было выявлено, что 36% респондентов отметили изменение своего типа сна по различным причинам, обычно в сторону более раннего подъёма. У 31% график сна оставался неизменным. Кроме того, 19% «жаворонков» сообщили, что со временем стали «совами». 14% опрошенных заявили, что их тип сна менялся несколько раз в разные стороны.