Скорая помощь с ребенком застряла в грязи на дороге в Пермском крае

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Пермском крае автомобиль скорой помощи застрял в грязи вместе с маленькой девочкой. Это произошло 1 апреля в селе Плеханово Кунгурского округа. По данным матери девочки, рано утром она вызвала медиков для своей 3-летней дочки, которая трудна дышала, была в неясном сознании.
Медики, приехавшие на место, решили госпитализировать ребенка. По пути в медучреждение автомобиль застрял, была вызвана служба спасения. Тогда же супруг женщины позвонил знакомому с трактором — скорую взяли на буксир, вытащили на дорогу. В итоге автомобиль простоял на месте около 30-40 минут, дочь с матерью были в машине, сообщает «КП-Пермь».
Женщина утверждает, что подобное происходит не в первый раз. В прошлом году медицинский транспорт застрял на другой улице. Местные власти отмечают, что в ближайшее время сделать дорогу не получится — на это нет средств.