properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Скорая помощь с ребенком застряла в грязи на дороге в Пермском крае

Скорая помощь с ребенком застряла в грязи на дороге в Пермском крае

4 апреля 2024, 12:09
Фото: «КП-Пермь»
Автомобиль пришлось доставать с помощью трактора.

В Пермском крае автомобиль скорой помощи застрял в грязи вместе с маленькой девочкой. Это произошло 1 апреля в селе Плеханово Кунгурского округа. По данным матери девочки, рано утром она вызвала медиков для своей 3-летней дочки, которая трудна дышала, была в неясном сознании.

Медики, приехавшие на место, решили госпитализировать ребенка. По пути в медучреждение автомобиль застрял, была вызвана служба спасения. Тогда же супруг женщины позвонил знакомому с трактором — скорую взяли на буксир, вытащили на дорогу. В итоге автомобиль простоял на месте около 30-40 минут, дочь с матерью были в машине, сообщает «КП-Пермь».

Женщина утверждает, что подобное происходит не в первый раз. В прошлом году медицинский транспорт застрял на другой улице. Местные власти отмечают, что в ближайшее время сделать дорогу не получится — на это нет средств.

Читайте также:
В Прикамье официально начался сезон активности клещей: укушен первый житель краяВ Перми начал сезон второй сервис по прокату электросамокатовПермяки рискуют заразиться клещевым энцефалитом даже без укусов клещей
#Медицина в Прикамье#Пермь#Транспорт
Подпишитесь
Properm.ru выпустили продолжение сериала о бандах Перми
Сегодня, 10:05
Власти Перми обманули детей, и скорее всего, закроют школу №21
Сегодня, 12:13
Директор пермской юридической фирмы застрелился из пистолета брата-полицейского
Сегодня, 10:58
Стало известно, какие школы Прикамья признаны лучшими в 2023 году
Сегодня, 12:11
В Прикамье официально начался сезон активности клещей: укушен первый житель края
Сегодня, 09:46
"