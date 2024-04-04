Случай заражения обезьяньим герпесом выявлен в Гонконге

Сейчас 37-летний житель Гонконга находится в отделении интенсивной терапии больницы, состояние пациента критическое. Мужчина был госпитализирован две недели назад, 21 марта, с высокой температурой. Анализ пробы спинномозговой жидкости показал положительный результат на герпес В. По данным родственников зараженного и предварительного расследования, в конце февраля мужчину поцарапала дикая обезьяна, когда он был в парке Кам Шан.