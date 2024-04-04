Случай заражения обезьяньим герпесом выявлен в Гонконге

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 05:07
В Гонконге выявили первый случай заболевания вирусом «обезьяньего герпеса». Прошлый случай заражения в Китае уже был летальным, пишут «Новые известия».
Сейчас 37-летний житель Гонконга находится в отделении интенсивной терапии больницы, состояние пациента критическое. Мужчина был госпитализирован две недели назад, 21 марта, с высокой температурой. Анализ пробы спинномозговой жидкости показал положительный результат на герпес В. По данным родственников зараженного и предварительного расследования, в конце февраля мужчину поцарапала дикая обезьяна, когда он был в парке Кам Шан.
В местном Центре охраны здоровья говорят, что вирус B содержится в слюне, моче и кале макак. У зараженных пациентов возникают симптомы, похожие на грипп, впоследствии они могут прогрессировать до поражения ЦНС. «Обезьяний герпес» может вызвать воспаление мозга (энцефалит) и привести к смерти.
Последний случай заражения человека вирусом B зарегистрирован в 2021 году в Китае. В начале марта того года 53-летний хирург-исследователь провел вскрытие двух макак. Через месяц у него начались тошнота, рвота и лихорадка. В итоге мужчина скончался в конце мая.