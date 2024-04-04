Спасшие людей в «Крокусе» подростки нанесли символический удар на матче «Спартака»

Ислам и Артем подрабатывали в гардеробе «Крокуса» после учебы. После теракта, случившегося 22 марта, Халилов рассказал, что запомнил инструктаж на случай ЧП. В день теракта оба подростка эвакуировали через служебный вход более сотни зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник». По последней информации, после стрельбы и устроенного террористами пожара в «Крокусе» погибли 144 человека, пострадал 551, пишет ТАСС. По делу о теракте арестованы 10 человек.