Спасшие людей в «Крокусе» подростки нанесли символический удар на матче «Спартака»

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Published Сегодня, 02:39
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Updated Сегодня, 02:42
В Москве 15-летниий Ислам Халилов и 14-летний Артем Донсков, спасшие более 100 человек во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», нанесли символический удар по мячу перед началом матча между ФК «Спартак» и питерским «Зенитом», сообщили корреспонденту Properm.ru зрители.
Сам «Спартак» пока не поделился этим моментом в своих социальных сетях. Ранее футболисты столицы поблагодарили подростков и вручили им абонементы на все матчи.
Ислам и Артем подрабатывали в гардеробе «Крокуса» после учебы. После теракта, случившегося 22 марта, Халилов рассказал, что запомнил инструктаж на случай ЧП. В день теракта оба подростка эвакуировали через служебный вход более сотни зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник». По последней информации, после стрельбы и устроенного террористами пожара в «Крокусе» погибли 144 человека, пострадал 551, пишет ТАСС. По делу о теракте арестованы 10 человек.
Первый матч полуфинала пути РПЛ — Кубка России по футболу проходил на «Лукойл-Арене» и завершился поражением «Спартака» со счетом 1:2. «Спартак» решил передать деньги с матча на помощь пострадавшим в «Крокусе».