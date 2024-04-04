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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Спрос на вторичное жильё в России снизился на 33% в первом квартале 2024 года

4 апреля 2024, 06:02
В период с января по март 2024 года спрос на жилье вторичного рынка в России снизился на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Почти во всех регионах страны наблюдается уменьшение спроса. Особенно сильное снижение зарегистрировано в Челябинске, Саратове и Москве — соответственно на 48%, 47% и 45%, пишет pravda.ru.

Предложение на рынке также уменьшилось на 13%, в то время как цены выросли на 16%. Наибольший рост цен отмечен в Симферополе, Челябинске, Саратове и Москве — соответственно на 33%, 32%, 30% и 28%. Особенно подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры — на 15%, в то время как студии подорожали на 4%.

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