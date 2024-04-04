Спрос на вторичное жильё в России снизился на 33% в первом квартале 2024 года

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Почти во всех регионах страны наблюдается уменьшение спроса. Особенно сильное снижение зарегистрировано в Челябинске, Саратове и Москве — соответственно на 48%, 47% и 45%, пишет pravda.ru.
Предложение на рынке также уменьшилось на 13%, в то время как цены выросли на 16%. Наибольший рост цен отмечен в Симферополе, Челябинске, Саратове и Москве — соответственно на 33%, 32%, 30% и 28%. Особенно подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры — на 15%, в то время как студии подорожали на 4%.