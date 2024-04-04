Спрос на вторичное жильё в России снизился на 33% в первом квартале 2024 года

Предложение на рынке также уменьшилось на 13%, в то время как цены выросли на 16%. Наибольший рост цен отмечен в Симферополе, Челябинске, Саратове и Москве — соответственно на 33%, 32%, 30% и 28%. Особенно подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры — на 15%, в то время как студии подорожали на 4%.