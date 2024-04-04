Стало известно, какие школы Прикамья признаны лучшими в 2023 году

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
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Updated Сегодня, 12:14
С наступлением апреля в Пермском крае начинается приемная кампания в школах. Родители будущих первоклассников выбирают, куда отправить детей учиться. Эксперты ежегодно анализируют, какие из образовательных учреждений лучше остальных. В рейтинговом агентстве RAEX рассказали, какие школы Прикамья стали лучшими по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в 2023 году.
В перечне представлены школы Перми, Березников, Кунгура и Чайковского. Поначалу они входили в ТОП-10, однако сейчас информация о десятом носителе звания лучшего учебного заведения по числу успешных выпускников удалена с сайта RAEX. В списке остались лишь девять школ — немного расскажем о них.
В микрорайоне Балатово, рядом с проспектом Декабристов, ул. Мира и Советской Армии находится МАОУ «Лицей №4». Около образовательного учреждения расположены сквер имени Миндовского, а на его территории — стадион. Лицей состоит из двух корпусов: в здании на Танкистов, 56 учатся основная и старшая школа, а на Семченко, 19 — ученики начальных классов.
День открытых дверей в лицее состоялся 30 марта. Учителя и директор провели экскурсии по школе, показали родителям современные кабинеты и рассказали о внеурочной деятельности с помощью мастер-классов и творческих мастерских.
Школа №9 находится в Свердловском районе, на Комсомольском проспекте, 45. Ученики 1-6 классов учатся пять дней в неделю, а 7-11 классов — шесть дней.
В ноябре 2005 года перед школой был установлен памятный знак, посвященный шотландскому геологу, сэру Родерику Мэрчисону. В 1841 году он проводил исследования верхне-палеозийских отложений в окрестностях Перми. Позже ученый обосновал необходимость выделения Пермского геологического периода.
Учебные кабинеты лицея находятся на ул. Карла Маркса, 49, а спортзал в другом здании — на Карла Маркса, 37. Лицей №1 участвует в сетевых проектах Университетского округа НИУ ВШЭ с 2006 года. Образовательные учреждения в сотрудничестве создают новые проекты. Педагоги лицея повышают свою квалификацию и профессионализм, а ученики посещают лекции ведущих преподавателей ВШЭ, олимпиады, Дни включенного обучения и профильные смены.
Лицей — одно из немногих средних общеобразовательных учреждений в этой подборке, которое регулярно обновляет информацию на сайте и в социальных сетях. Ученикам предлагается участвовать в интеллектуальных конкурсах и проходить курсы.
Лицеисты периодически выезжают на акции и олимпиады в другие города. Например, 30 и 31 марта команда лицея «Лампа» была в Уральском федеральном университете, где участвовала в акции «Тест драйв». Их руководитель Людмила Сарапульцева приняла участие в 13-м Конгрессе учителей «Воспитание: традиции и инновации». В итоге команда учениц заняла первое место в общем рейтинге среди 362 команд.
Школа с углубленным изучением физики и математики на Мира, 48 постоянно отчитывается в сообществе «ВКонтакте» о проводимых мероприятиях и праздниках — конкурсах красоты, турслетах и олимпиадах. Родительское собрание для родителей будущих первоклассников состоялось 26 марта.
В прошлом году в микрорайоне Ива на территории экогорода «Погода», в новом здании на Серебристой, 8, открылся лицей. В него пошли учиться более 1,6 тыс. пермских ребят с 1 по 11 классы.
В здании площадью 23 тыс. кв. метров есть культурно-досуговый центр и просторный спортзал с плавательным бассейном. В кабинетах биологии, химии, физики открыты цифровые лаборатории. Ребята могут изучать робототехнику и 3D-моделирование.
В учебном заведении на Ветлужской, 89 преподают общеобразовательные программы. Также у лицея есть корпус на Профессора Дедюкина, 8а.
В отзывах на «Яндекс Картах» бросается в глаза недовольство пермяков едой в столовой. А в соцсетях лицея регулярно публикуются новости о сотрудничестве с Пермским Политехом, экскурсиях учеников на предприятия, а также приемах заявок на конкурсы. 30 марта состоялся День открытых дверей для родителей первоклассников и девятиклассников.
Серебро рейтинга RAEX в прошлом году принадлежит лицею №2, построенному на Самаркандской, 2 в Мотовилихинском районе. В учебном заведении царит дух «лицейского братства».
День открытых дверей состоится 13 апреля в смешанном формате. У гостей лицея будет возможность побеседовать с выпускниками и педагогами, чтобы узнать больше интересующей информации.
Физико-математическая школа №146 нередко становилась одной из лучших в городе. Она была создана как школа для одаренных детей. Большинство ее выпускников поступают в престижные вузы страны, например, МГУ, МФТИ, МГИМО, МГТУ имени Баумана, ПГНИУ или ПНИПУ.