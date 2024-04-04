Стало известно, какие школы Прикамья признаны лучшими в 2023 году

В микрорайоне Балатово, рядом с проспектом Декабристов, ул. Мира и Советской Армии находится МАОУ «Лицей №4». Около образовательного учреждения расположены сквер имени Миндовского, а на его территории — стадион. Лицей состоит из двух корпусов: в здании на Танкистов, 56 учатся основная и старшая школа, а на Семченко, 19 — ученики начальных классов.