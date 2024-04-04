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Таганский суд Москвы наложил арест на имущество Аяза Шабутдинова

Таганский суд Москвы наложил арест на имущество Аяза Шабутдинова

4 апреля 2024, 15:11
Фото: t.me/moscowcourts
Также арестовано имущество директора «Like Центра» Василия Алексеева.

Таганский районный суд Москвы наложил арест на имущество в рамках уголовного дела Аяза Шабутдинова. Решение принято по ходатайству следствия, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Суд постановил наложить арест на деньги, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, деньги, изъятые в ходе обыска у Аяза Шабутдинова и принадлежащее ему транспортное средство. Также наложен арест на имущество директора «Like Центра» Василия Алексеева, проходящего соучастником по делу.

В марте Московский городской суд отклонил жалобу защиты инфобизнесмена Аяза Шабутдинова. Он оставил без изменения постановление Таганского районного суда от 13 февраля о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого. Так Шабутдинов пробудет в СИЗО до 16 апреля.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение в совершении 50 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Защита блогера неоднократно просила отпустить его под домашний арест или выпустить под залог.

Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября прошлого года. Предприниматели обратились в правоохранительные органы с жалобой на неэффективность курсов и тренингов, которые они ранее покупали у инфобизнесмена.

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#Общество#Суд#Арест имущества#Москва#Аяз Шабутдинов
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