Таганский суд Москвы наложил арест на имущество Аяза Шабутдинова

Суд постановил наложить арест на деньги, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, деньги, изъятые в ходе обыска у Аяза Шабутдинова и принадлежащее ему транспортное средство. Также наложен арест на имущество директора «Like Центра» Василия Алексеева, проходящего соучастником по делу.