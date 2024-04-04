properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Росстат: в Пермском крае за неделю выросли цены на бензин

Цены на бензин в Пермском крае растут третью неделю подряд

4 апреля 2024, 05:26
Фото: ideogram.ai

Росстат: в Пермском крае за неделю выросли цены на бензин

Неизменной последние недели остается только стоимость топлива марки АИ-98 и выше.
Сюжет
Уфас

В Пермском крае третью неделю подряд растут цены на бензин. По данным Росстата, рост наблюдается с 18 марта. Неизменной остается только цена на автомобильное топливо марки АИ-98 и выше.

Пермский край Средние цены на 18 марта Средние цены на 25 марта Средние цены на 1 апреля
Бензин автомобильный 55,03 55,06 55,09
Марка АИ-92 50,78 50,78 50,81
Марка АИ-95

55,17

 55,24 55,28
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,30 65,35 65,36

За период с 26 марта по 1 апреля стоимость топлива выросла в 24 субъектах. Сильнее всего цены взлетели в Чеченской Республике и Камчатском крае — +3,7% и +2%. Снижение цен зафиксировано в 10 субъектах РФ.

Для сравнения, бензин марки АИ-92 в Москве можно приобрести по цене от 49,49 до 52,03 рубля, АИ-95 — от 54,89 до 59,31, АИ-98 и выше — от 67,30 до 71,99.

#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо#Бензин цена
Подпишитесь
За попытку контрабанды архивов «Мемориала»* из Перми назначили условный срок
Сегодня, 05:52
Арктический циклон, пришедший с Карского моря, накроет Пермь
Сегодня, 06:15
В Перми начал сезон второй сервис по прокату электросамокатов
Сегодня, 04:58
Перевозчики пермских маршруток повысили цены на проезд
Сегодня, 03:37
Пермский бизнесмен попал в список самых богатых миллиардеров Forbes
Сегодня, 03:07
Спасшие людей в «Крокусе» подростки нанесли символический удар на матче «Спартака»
Сегодня, 02:39
"