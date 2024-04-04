Цены на бензин в Пермском крае растут третью неделю подряд

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Пермском крае третью неделю подряд растут цены на бензин. По данным Росстата, рост наблюдается с 18 марта. Неизменной остается только цена на автомобильное топливо марки АИ-98 и выше.
|Пермский край
|Средние цены на 18 марта
|Средние цены на 25 марта
|Средние цены на 1 апреля
|Бензин автомобильный
|55,03
|55,06
|55,09
|Марка АИ-92
|50,78
|50,78
|50,81
|Марка АИ-95
|
55,17
|55,24
|55,28
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,30
|65,35
|65,36
За период с 26 марта по 1 апреля стоимость топлива выросла в 24 субъектах. Сильнее всего цены взлетели в Чеченской Республике и Камчатском крае — +3,7% и +2%. Снижение цен зафиксировано в 10 субъектах РФ.
Для сравнения, бензин марки АИ-92 в Москве можно приобрести по цене от 49,49 до 52,03 рубля, АИ-95 — от 54,89 до 59,31, АИ-98 и выше — от 67,30 до 71,99.