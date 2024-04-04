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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В деле о теракте в «Крокусе» появились три новых фигуранта

В деле о теракте в «Крокусе» появились три новых фигуранта. За что их задержали

4 апреля 2024, 13:08
Фото: ФСБ

В деле о теракте в «Крокусе» появились три новых фигуранта

Одного из мужчин задержали совсем рядом с Пермью — в Екатеринбурге.

В деле о теракте в «Крокус Сити Холл» появились три новых фигуранта. По данным ФСБ, сообщников террористов задержали в трех городах РФ: в Москве, Екатеринбурге и Омске. Двое задержанных переводили деньги на покупку оружия и транспорта для исполнителей теракта, еще один мужчина вербовал пособников террористической атаки, а также финансировал исполнителей нападения.

Все трое являются выходцами центрально-азиатского региона. Один из них — гражданин РФ. Задержание фигурантов попало на видео. У одного из них силовики спрашивают, знает ли он, за что задержан. Тот отвечает: «Крокус».

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в концертный зал и начали стрелять в людей, затем они подожгли зал. Преступникам удалось скрыться, их удалось задержать только на следующий день в Брянской области.

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