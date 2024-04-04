В деле о теракте в «Крокусе» появились три новых фигуранта. За что их задержали

В деле о теракте в «Крокус Сити Холл» появились три новых фигуранта. По данным ФСБ, сообщников террористов задержали в трех городах РФ: в Москве, Екатеринбурге и Омске. Двое задержанных переводили деньги на покупку оружия и транспорта для исполнителей теракта, еще один мужчина вербовал пособников террористической атаки, а также финансировал исполнителей нападения.