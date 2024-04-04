В ЕР и Минпросвете рассмотрели региональные программы капремонта учебных заведений

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», сообщил о планах в текущем году за счет федеральных средств провести капитальный ремонт в 1053 школах, включая 530 школ, которые будут отремонтированы в рамках двухлетнего цикла. Подписаны контракты на проведение работ на 935 объектах, и многие из них уже находятся на стадии реализации. Об этом информирует mkset.
Тем не менее в некоторых регионах, таких как Томская, Саратовская, Липецкая области, Бурятия и Еврейская автономная область, конкурсы на проведение работ до сих пор не были объявлены, что может стать причиной несоблюдения графиков работ. Согласно планам до 2030 года планируется модернизировать сначала 7,3 тысячи школ, а затем еще 11 тысяч школьных зданий будут включены в программу.
Министерство просвещения подтвердило наличие рисков срыва сроков возведения новых школ в 54 регионах. По планам в текущем году должны быть сданы в эксплуатацию 363 новые школы общим числом на 300 тысяч мест.
Некоторые регионы, включая Кировскую, Иркутскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Архангельскую и Астраханскую области, а также Хабаровский и Приморский края, Республику Коми и Башкирию, также сообщили о задолженностях по объектам с 2022 и 2023 годов. Турчак призвал выявить причины задержек и устранить их.
Также на заседании обсуждалась программа капитального ремонта детских садов, колледжей и техникумов, которая будет финансироваться за счет средств федерального бюджета, что по ожиданиям должно снизить финансовую нагрузку на региональные бюджеты.
Вопрос обеспечения безопасности школ сохраняет остроту: в связи с этим планируется введение обязательного обеспечения профессиональной охраны. В этом вопросе «Единая Россия» намерена сотрудничать с Росгвардией для обеспечения безопасности образовательных учреждений.
В рамках партийной инициативы планируется организация курсов по оказанию первой помощи во всех школах страны. На повестке стоит вопрос о контроле за начислением выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах. Об этом пишет сайт ER.ru.
Программа капитального ремонта школ реализуется «Единой Россией» совместно с Министерством просвещения и является частью народной программы. Все этапы работ контролируют общественные штабы, созданные «Единой Россией» и Министерством просвещения, при участии родителей и педагогов.
«В Прикамье в 2024 году начался капитальный ремонт 12 школ. В этом же году работы в восьми из них должны быть окончены, в оставшихся четырёх ремонт завершится к лету 2025 года. Пять ремонтируемых школ находятся в Перми, остальные — на территориях Пермского края: в Соликамске, пос. Пашия, Березниках, Кизеле, Лысьве, пос. Кукуштан и в Ляминской школе. Финансирование работ обеспечивают бюджеты всех уровней: федеральный, региональный и местные бюджеты.
Одновременно в регионе не снижаются темпы строительства новых школ. В 2024–2026 годах в населённых пунктах края планируется построить 17 новых школ, которые обеспечат около 10 тыс. мест для школьников. Также в планах ближайшей трёхлетки строительство 10 детских садов. Соответствующие средства в бюджете уже заложены. Актив партпроекта «Новая школа», муниципальные группы «Партийного десанта» всегда тщательно следят за соблюдением сроков и качества строительства и ремонта учреждений образования», — отметил Анатолий Маховиков, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель регионального общественного совета проекта «Новая школа» партии «Единая Россия».