В ЕР и Минпросвете рассмотрели региональные программы капремонта учебных заведений

Тем не менее в некоторых регионах, таких как Томская, Саратовская, Липецкая области, Бурятия и Еврейская автономная область, конкурсы на проведение работ до сих пор не были объявлены, что может стать причиной несоблюдения графиков работ. Согласно планам до 2030 года планируется модернизировать сначала 7,3 тысячи школ, а затем еще 11 тысяч школьных зданий будут включены в программу.