В Кунгуре за уклонение от уплаты налогов на 46 миллионов осужден директор предприятия

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации из Кунгура. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем в 46 млн. рублей, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Кунгуряк, являясь директором коммерческой организации по производству оборудования для нефтедобычи в период с 2016 года по 2018 год уклонился от уплаты налогов в размере более 46 млн. рублей.
Скорее всего, речь идет об «Кунгурском машиностроительном заводе». Предприятие в 2014 году по иску ООО «СБК Геофизика» было признано банкротом с долгом свыше 700 млн рублей. Часть имущества общества арендовало ООО «Кунгурский машиностроительный завод», оно же трудоустроило сотрудников акционерного общества. В конце 2018 года ООО остановило работу, в начале 2019-го — признано банкротом.
В ходе расследования уголовного дела следователем наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого в размере более 41 млн рублей. Добровольно обвиняемым возмещен материальный ущерб более 5 млн рублей.
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Следствием при участии сотрудников ФСБ и налоговой собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.