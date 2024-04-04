В Кунгуре за уклонение от уплаты налогов на 46 миллионов осужден директор предприятия

Скорее всего, речь идет об «Кунгурском машиностроительном заводе». Предприятие в 2014 году по иску ООО «СБК Геофизика» было признано банкротом с долгом свыше 700 млн рублей. Часть имущества общества арендовало ООО «Кунгурский машиностроительный завод», оно же трудоустроило сотрудников акционерного общества. В конце 2018 года ООО остановило работу, в начале 2019-го — признано банкротом.