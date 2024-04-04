В Кузбассе суд вынес приговор матери двух девочек, которых искала вся Россия

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В Кемеровской области 32-летняя местная жительница признана виновной в оставлении детей в опасности и невыполнении обязанностей по их воспитанию. Такое решение вынес мировой судья Яшкинского судебного района, пишет VSE42.Ru.
Суд установил, что в период с 30 марта по 20 мая прошлого года родители постоянно употребляли спиртное, ругались и жили в антисанитарных условиях. В частности, мать курила рядом с девочками, которым тогда было два и четыре года, а также не обеспечивала их полноценным питанием.
В итоге 18 мая дети вышли из дома и пропали. Волонтеры и полицейские искали их двое суток, а мать девочек не участвовала в поисках девочек. В итоге пропавших нашли в 3 километрах от дома — он провели все это время без еды и воды.
Суд приговорил горе-мать к двум годам исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства. В Следкоме рассказали, что уголовное дело в отношении отца детей выделено в отдельное производство.