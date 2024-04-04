В Кузбассе суд вынес приговор матери двух девочек, которых искала вся Россия

Суд установил, что в период с 30 марта по 20 мая прошлого года родители постоянно употребляли спиртное, ругались и жили в антисанитарных условиях. В частности, мать курила рядом с девочками, которым тогда было два и четыре года, а также не обеспечивала их полноценным питанием.