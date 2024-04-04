В Лысьвенском округе жителей деревни лишили возможности безопасно перейти дорогу

Лысьвенская городская прокуратура выявила нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в бездействии местных властей. Во время проверки оказалось, что на участка дороги в районе автобусной остановки по ул. Сушина — ул. Солнечная в деревне Липовая-1 нет пешеходного перехода. Ближайшая «зебра» находится на расстоянии более 1 км от этой остановки.