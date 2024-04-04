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Published Сегодня, 04:02

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Updated Сегодня, 04:04

В Лысьвенском округе прокуратура выявила нарушения прав пешеходов

В Лысьвенском округе жителей деревни лишили возможности безопасно перейти дорогу

4 апреля 2024, 04:02
Фото: ideogram.ai

В Лысьвенском округе прокуратура выявила нарушения прав пешеходов

Судебный акт пока не исполнен.

Лысьвенская городская прокуратура выявила нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в бездействии местных властей. Во время проверки оказалось, что на участка дороги в районе автобусной остановки по ул. Сушина — ул. Солнечная в деревне Липовая-1 нет пешеходного перехода. Ближайшая «зебра» находится на расстоянии более 1 км от этой остановки.

После надзорных мероприятий прокурор через суд потребовал, чтобы администрация округа организовала пешеходный переход рядом с остановочным пунктом. Лысьвенский городской суд удовлетворил требования прокуратуры. Как рассказали в пресс-службе надзорного органа, теперь исполнение судебного акта находится на контроле ведомства.

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#Авто#Общество#Пермь#Лысьва#Прокуратура#Пешеходы
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