properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

В Минздраве рассказали о состоянии пенсионерки, которая взорвала петарду в Перми

В Минздраве рассказали о состоянии пенсионерки, которая взорвала петарду в Перми

4 апреля 2024, 11:45
Фото: Baza / Ideogram.ai
Женщина взорвала петарду за полчаса до завершения выборов.
Сюжет
Выборы

64-летняя пермячка, взорвавшая петарду в последний день президентских выборов, продолжает лечение в больнице. В пресс-службе краевого Минздрава пояснили Properm.ru, что ее состояние все еще оценивается как удовлетворительное.

Инцидент в ДК Солдатова произошел вечером 17 марта — это случилось за полчаса до конца выборов президента. Пенсионерка взорвала петарду в уборной, никто кроме нее не пострадал.

Оказалось, что женщина это сделала по указанию мошенников, которые ранее украли у нее деньги. После совершения преступления деньги ей обещали вернуть. Пермячка должна была кинуть петарду в членов УИК, но передумала в последний момент.

Позже стало известно, что на пенсионерку завели дел о хулиганстве с применением предмета, который используется как оружие. Ей грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, до пяти лет принудительных работ, до семи лет колонии.

Читайте также:
На пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК в Перми, завели дело. Что ей грозит?Дома у пермячки, взорвавшей петарду в ДК, нашли подозрительное устройствоВсе было в крови. Как спасали пенсионерку, взорвавшую петарду на выборах в Перми
#Пермь#Выборы#Петарда
Подпишитесь
Properm.ru выпустили продолжение сериала о бандах Перми
Сегодня, 10:05
Власти Перми обманули детей, и скорее всего, закроют школу №21
Сегодня, 12:13
Директор пермской юридической фирмы застрелился из пистолета брата-полицейского
Сегодня, 10:58
Стало известно, какие школы Прикамья признаны лучшими в 2023 году
Сегодня, 12:11
Скорая помощь с ребенком застряла в грязи на дороге в Пермском крае
Сегодня, 12:09
В Прикамье официально начался сезон активности клещей: укушен первый житель края
Сегодня, 09:46
"