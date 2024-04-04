В Минздраве рассказали о состоянии пенсионерки, которая взорвала петарду в Перми

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
64-летняя пермячка, взорвавшая петарду в последний день президентских выборов, продолжает лечение в больнице. В пресс-службе краевого Минздрава пояснили Properm.ru, что ее состояние все еще оценивается как удовлетворительное.
Инцидент в ДК Солдатова произошел вечером 17 марта — это случилось за полчаса до конца выборов президента. Пенсионерка взорвала петарду в уборной, никто кроме нее не пострадал.
Оказалось, что женщина это сделала по указанию мошенников, которые ранее украли у нее деньги. После совершения преступления деньги ей обещали вернуть. Пермячка должна была кинуть петарду в членов УИК, но передумала в последний момент.
Позже стало известно, что на пенсионерку завели дел о хулиганстве с применением предмета, который используется как оружие. Ей грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, до пяти лет принудительных работ, до семи лет колонии.