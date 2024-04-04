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В Перми начал сезон второй сервис по прокату электросамокатов

В Перми начал сезон второй сервис по прокату электросамокатов

4 апреля 2024, 04:58
Фото: 1MI
В краевой столице будет более тысячи самокатов от Urent.

Еще один сервис по прокату электросамокатов открыл сезон в Перми. В пресс-службе Urent сообщили, что на улицах города будет около тысячи электросамокатов. В городе есть зоны, в которых скорость самокатов замедляется до 15 км/ч или до 2 км/ч, также в части территорий поездки полностью запрещены. 

Ограничение в 15 км/ч Ограничение в 2 км/ч Запрет на поездки
Ботанический сад ПГУ и территория рядом Эспланада Парк Горького
Сквер 250-летия Перми Парк им В. Л. Миндовского Набережная
Черняевский лес Территория у танцующего фонтана Экопарк Егошихинская долина
Сквер им. Олега Новоселова Историческая аллея Егошихинское и Южное кладбища
Сквер им В. Л. Миндовского   Сад Соловьев
Сквер уральских добровольцев    
Пешеходный маршрут «Зеленая линия»    

В Urent уточняют, что в городе станет больше скаутов, которые будут следить за парковкой электросамокатов. Сейчас в центре города запрещено оставлять электросамокаты не на велопарковках. При этом на муниципальной земле велопарковок не предусмотрено, что серьезно ограничивает использование самокатов в городе.

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#Пермь#Транспорт#Электросамокаты#Самокаты#Urent
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