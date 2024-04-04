В Перми начал сезон второй сервис по прокату электросамокатов

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
Еще один сервис по прокату электросамокатов открыл сезон в Перми. В пресс-службе Urent сообщили, что на улицах города будет около тысячи электросамокатов. В городе есть зоны, в которых скорость самокатов замедляется до 15 км/ч или до 2 км/ч, также в части территорий поездки полностью запрещены.
|Ограничение в 15 км/ч
|Ограничение в 2 км/ч
|Запрет на поездки
|Ботанический сад ПГУ и территория рядом
|Эспланада
|Парк Горького
|Сквер 250-летия Перми
|Парк им В. Л. Миндовского
|Набережная
|Черняевский лес
|Территория у танцующего фонтана
|Экопарк Егошихинская долина
|Сквер им. Олега Новоселова
|Историческая аллея
|Егошихинское и Южное кладбища
|Сквер им В. Л. Миндовского
|Сад Соловьев
|Сквер уральских добровольцев
|Пешеходный маршрут «Зеленая линия»
В Urent уточняют, что в городе станет больше скаутов, которые будут следить за парковкой электросамокатов. Сейчас в центре города запрещено оставлять электросамокаты не на велопарковках. При этом на муниципальной земле велопарковок не предусмотрено, что серьезно ограничивает использование самокатов в городе.