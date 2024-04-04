В Перми начал сезон второй сервис по прокату электросамокатов

Еще один сервис по прокату электросамокатов открыл сезон в Перми. В пресс-службе Urent сообщили, что на улицах города будет около тысячи электросамокатов. В городе есть зоны, в которых скорость самокатов замедляется до 15 км/ч или до 2 км/ч, также в части территорий поездки полностью запрещены.