В Перми продлят трамвайные маршруты и пустят автобусы большого класса

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Стало известно, как локальные корректировки маршрутной сети в Перми будут внедрены в 2025 году при заключении новых контрактов с перевозчиками. В первую очередь изменения коснутся наиболее загруженных направлений, отмечают в городском дептрансе.
Тема развития маршрутной сети была поднята сегодня в ходе заседания рабочей группы, включающей депутатов Пермской городской Думы и представителей общественности. Участники встречи обсудили планируемые изменения в Кировском, Дзержинском и Индустриальном районах. При разработке проекта учитывали данные пассажиропотока, обращения жителей и данные соцопроса, проведенного в январе.
Вот к каким выводам пришли участники группы. Основой маршрутной сети в центральной части города вновь планируется сделать трамвайную сеть.
После реконструкции скорость трамвайного сообщения будет повышена. Для разгрузки автобусных маршрутов, планируется увеличение количества рейсов на трамвайных маршрутах №3, 4, 5, 8, 11 и 12. Также запланировано продление №3 до Велты и №12 до «Пермской ярмарки».
Кроме того, в планах — использование автобусов особо большого класса на маршрутах №14, 15, 27 и 50, увеличение количества рейсов на маршрутах №6, 12, 28/29, 59 и 64, что позволит увеличить их провозную способность до 20% в среднем.
Участники встречи признали, что в связи с ограниченным количеством водителей в штате перевозчиков и необходимостью сохранения оптимального тарифа, возможности корректировки объема транспортной работы ограничены. Таким образом маршрутная сеть будет сбалансирована путём корректировки объемов на других направлениях.
В частности, в Кировском районе планируется:
В Дзержинском районе:
Обсуждение маршрутной сети на рабочей группе продолжится.