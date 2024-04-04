properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Перми продлят трамвайные маршруты и пустят автобусы большого класса

В Перми продлят трамвайные маршруты и пустят автобусы большого класса

4 апреля 2024, 13:28
Фото: properm.ru
Такие варианты обсуждают в качестве основных путей развития маршрутной сети.

Стало известно, как локальные корректировки маршрутной сети в Перми будут внедрены в 2025 году при заключении новых контрактов с перевозчиками. В первую очередь изменения коснутся наиболее загруженных направлений, отмечают в городском дептрансе.

Тема развития маршрутной сети была поднята сегодня в ходе заседания рабочей группы, включающей депутатов Пермской городской Думы и представителей общественности. Участники встречи обсудили планируемые изменения в Кировском, Дзержинском и Индустриальном районах. При разработке проекта учитывали данные пассажиропотока, обращения жителей и данные соцопроса, проведенного в январе.

Вот к каким выводам пришли участники группы. Основой маршрутной сети в центральной части города вновь планируется сделать трамвайную сеть.

После реконструкции скорость трамвайного сообщения будет повышена. Для разгрузки автобусных маршрутов, планируется увеличение количества рейсов на трамвайных маршрутах №3, 4, 5, 8, 11 и 12. Также запланировано продление №3 до Велты и №12 до «Пермской ярмарки».

Кроме того, в планах — использование автобусов особо большого класса на маршрутах №14, 15, 27 и 50, увеличение количества рейсов на маршрутах №6, 12, 28/29, 59 и 64, что позволит увеличить их провозную способность до 20% в среднем.

Участники встречи признали, что в связи с ограниченным количеством водителей в штате перевозчиков и необходимостью сохранения оптимального тарифа, возможности корректировки объема транспортной работы ограничены. Таким образом маршрутная сеть будет сбалансирована путём корректировки объемов на других направлениях.

В частности, в Кировском районе планируется:

  • Увеличение провозной способности маршрутов, следующих в центр города на 11%.
  • Организация трёх новых маршрутов.
  • Запуск маршрутов по улицам Магистральная, Кировоградская и Сивашская.

В Дзержинском районе:

  • Увеличение количества рейсов и запуск автобусов особо большого класса.
  • Объединение и перенаправление ряда маршрутов для сокращения времени в пути.
  • Организацию дополнительных связей.

Обсуждение маршрутной сети на рабочей группе продолжится.

Читайте также:
С пятницы по воскресенье ряд пермских автобусов изменят путь следованияВ Перми ищут перевозчика компенсационного маршрута №72 «Планета-ЦУМ»За несвоевременную оплату штрафов за безбилетный проезд пермяков будут штрафовать
#Пермская езда#Пермь#Развитие#Транспорт#Общественный транспорт#Комплексное развитие
Подпишитесь
Properm.ru выпустили продолжение сериала о бандах Перми
Сегодня, 10:05
Власти Перми обманули детей, и скорее всего, закроют школу №21
Сегодня, 12:13
Директор пермской юридической фирмы застрелился из пистолета брата-полицейского
Сегодня, 10:58
Стало известно, какие школы Прикамья признаны лучшими в 2023 году
Сегодня, 12:11
Скорая помощь с ребенком застряла в грязи на дороге в Пермском крае
Сегодня, 12:09
В Прикамье официально начался сезон активности клещей: укушен первый житель края
Сегодня, 09:46
"