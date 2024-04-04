В Пермском округе сорвали ремонт дороги до Болгар

Оказалось, что ремонтные работы выполнены подрядчиком с нарушением предусмотренных договором сроков, при этом надлежащий контроль за его деятельностью на объекте администрацией округа не обеспечен. Финансовые санкции применены к недобросовестному исполнителю только после вмешательства прокуратуры.