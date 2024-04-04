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В Пермском округе сорвали ремонт дороги до Болгар

В Пермском округе сорвали ремонт дороги до Болгар

4 апреля 2024, 16:00
Фото: 1MI
Подрядчик был привлечен к ответственности только после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Пермского района провела проверку по информации СМИ о нарушениях законодательства при проведении ремонта автодороги в д. Болгары. Информация подтвердилась, сообщают в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что ремонтные работы выполнены подрядчиком с нарушением предусмотренных договором сроков, при этом надлежащий контроль за его деятельностью на объекте администрацией округа не обеспечен. Финансовые санкции применены к недобросовестному исполнителю только после вмешательства прокуратуры.

По итогам проверки первому заместителю главы администрации Пермского муниципального округа Игорю Варушкину, курирующему данное направление, внесено представление. Акт прокурорского реагирования удовлетворен, приняты меры к устранению нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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#Общество#Прокуратура#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Болгары#Пермский округ
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