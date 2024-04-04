В пермском приюте рассказали, как сделать поездку на дачу безопасной для кошки

Проверьте прочность забора на даче. Кошки известны своей гибкостью и могут убежать даже сквозь небольшие вещи. Уберите предметы, о которые животное может поцарапаться или зацепиться, например, торчащие гвозди. Если по каким-то причинам сделать ограждение безопасным не получается, то постройте вольер для питомца. В вольере за кошкой не придется постоянно следить, и она будет на свежем воздухе.