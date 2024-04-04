В пермском приюте рассказали, как сделать поездку на дачу безопасной для кошки

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
С наступлением весны пермяки стали все чаще выезжать из города на дачу. Для некоторых владельцев домашних кошек это кажется способом разнообразить жизнь как себе, так и питомцу. Однако отдых может привести к печальным последствиям.
Специалисты пермского приюта «Матроскин» отмечают, что поездка на дачу может стать сильным стрессом для животного. За зиму кошки привыкают к спокойной жизни в квартире и могут переживать из-за смены обстановки. Не рекомендуется менять привычные условия пожилым или беременным кошкам, а также маленьким котятам — они более восприимчивы к стрессу.
Оставьте домашнего питомца дома, если он не привит и вы уже не успеете свозить его к ветеринару на вакцинацию. Также постарайтесь не брать на дачу нестерилизованную кошку или кота, чтобы не получить нежелательное потомство котят.
Убедитесь, что поставлены необходимые прививки. Кошка должна пройти вакцинацию от бешенства, кальцивироза, ринотрахеита и панлейкопии. Не забывайте о ежегодной ревакцинации, если у вас живет уже взрослый питомец.
Позаботьтесь о защите от блох и клещей. Купите в зоомагазине ошейник и средства от паразитов. Они необходимы, даже если кот будет находиться в помещении, ведь паразитов можно занести с собой на одежде или обуви.
Проверьте прочность забора на даче. Кошки известны своей гибкостью и могут убежать даже сквозь небольшие вещи. Уберите предметы, о которые животное может поцарапаться или зацепиться, например, торчащие гвозди. Если по каким-то причинам сделать ограждение безопасным не получается, то постройте вольер для питомца. В вольере за кошкой не придется постоянно следить, и она будет на свежем воздухе.
Не выпускайте животное гулять в одиночестве. Лучше купить шлейку и дать возможность кошке исследовать новые условия, но под вашим присмотром. Какой бы домашней не казалась кошка, она может испугаться и сбежать, и попасть под машину или заблудиться. Также остается вероятность, что животное окажется в руках живодеров.