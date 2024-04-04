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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В пермском приюте рассказали, как обезопасить кошку во время поездки на дачу

В пермском приюте рассказали, как сделать поездку на дачу безопасной для кошки

4 апреля 2024, 06:19
Фото: ideogram.ai

В пермском приюте рассказали, как обезопасить кошку во время поездки на дачу

Некоторые пермяки с началом весны берут домашних кошек с собой на дачу. Мы узнали, как защитить любимых хвостиков от возможных бед.

С наступлением весны пермяки стали все чаще выезжать из города на дачу. Для некоторых владельцев домашних кошек это кажется способом разнообразить жизнь как себе, так и питомцу. Однако отдых может привести к печальным последствиям.

Когда нельзя брать кошку на дачу

Специалисты пермского приюта «Матроскин» отмечают, что поездка на дачу может стать сильным стрессом для животного. За зиму кошки привыкают к спокойной жизни в квартире и могут переживать из-за смены обстановки. Не рекомендуется менять привычные условия пожилым или беременным кошкам, а также маленьким котятам — они более восприимчивы к стрессу.

Оставьте домашнего питомца дома, если он не привит и вы уже не успеете свозить его к ветеринару на вакцинацию. Также постарайтесь не брать на дачу нестерилизованную кошку или кота, чтобы не получить нежелательное потомство котят.

Как подготовить кошку к поездке на дачу

Убедитесь, что поставлены необходимые прививки. Кошка должна пройти вакцинацию от бешенства, кальцивироза, ринотрахеита и панлейкопии. Не забывайте о ежегодной ревакцинации, если у вас живет уже взрослый питомец.

Позаботьтесь о защите от блох и клещей. Купите в зоомагазине ошейник и средства от паразитов. Они необходимы, даже если кот будет находиться в помещении, ведь паразитов можно занести с собой на одежде или обуви.

Проверьте прочность забора на даче. Кошки известны своей гибкостью и могут убежать даже сквозь небольшие вещи. Уберите предметы, о которые животное может поцарапаться или зацепиться, например, торчащие гвозди. Если по каким-то причинам сделать ограждение безопасным не получается, то постройте вольер для питомца. В вольере за кошкой не придется постоянно следить, и она будет на свежем воздухе.

Не выпускайте животное гулять в одиночестве. Лучше купить шлейку и дать возможность кошке исследовать новые условия, но под вашим присмотром. Какой бы домашней не казалась кошка, она может испугаться и сбежать, и попасть под машину или заблудиться. Также остается вероятность, что животное окажется в руках живодеров.

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#Общество#Пермь#Матроскин#Инструкция#Домашние животные#Кошки#Дача#Дачный сезон
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