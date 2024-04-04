В Прикамье официально начался сезон активности клещей: укушен первый житель края

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Прикамье официально начался клещевой сезон. Первым человеком, обратившимся за медицинской помощью, стал житель Лысьвы, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.
Присасывание произошло в частном секторе.
В Роспотребнадзоре в очередной раз призывают прикамцев поставить прививку, пользоваться репеллентами, проводить само-и взаимоосмотры.
Жители Прикамья рискуют заболеть клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом даже без укусов клещей. Об этом в комментарии краевому Управлению Роспотребнадзора рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Ирина Фельдблюм.
«Наибольшему риску заражения клещевым энцефалитом подвержены садоводы-огородники, а также люди, которые посещают лес. Также существует риск заражения при употреблении сырого молока и термически необработанной молочной продукции», — подчеркивает учёный.
За 2023 год в Пермском крае зарегистрировано более 16 тысяч укусов клещей, что в два раза выше среднего по стране. Ежегодно заболеваемость энцефалитом и боррелиозом в регионе превышает среднероссийские показатели.