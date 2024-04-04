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В Прикамье официально начался сезон активности клещей: укушен первый житель края

В Прикамье официально начался сезон активности клещей: укушен первый житель края

4 апреля 2024, 09:46
Это произошло в частном секторе Лысьвы.

В Прикамье официально начался клещевой сезон. Первым человеком, обратившимся за медицинской помощью, стал житель Лысьвы, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.

Присасывание произошло в частном секторе.

В Роспотребнадзоре в очередной раз призывают прикамцев поставить прививку, пользоваться репеллентами, проводить само-и взаимоосмотры.

Жители Прикамья рискуют заболеть клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом даже без укусов клещей. Об этом в комментарии краевому Управлению Роспотребнадзора рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского медицинского университета, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Ирина Фельдблюм.

«Наибольшему риску заражения клещевым энцефалитом подвержены садоводы-огородники, а также люди, которые посещают лес. Также существует риск заражения при употреблении сырого молока и термически необработанной молочной продукции», — подчеркивает учёный.

За 2023 год в Пермском крае зарегистрировано более 16 тысяч укусов клещей, что в два раза выше среднего по стране. Ежегодно заболеваемость энцефалитом и боррелиозом в регионе превышает среднероссийские показатели.

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#Происшествия#Общество#Медицина в Прикамье#Лысьва#Клещи
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