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Published Сегодня, 09:07

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Updated Сегодня, 10:28

Из школы №1 в Соликамске эвакуировали детей после сообщения о минировании

В Соликамске эвакуировали школу после сообщения о минировании

4 апреля 2024, 09:07
Фото: 1MI

Из школы №1 в Соликамске эвакуировали детей после сообщения о минировании

После эвакуации школьников отпустили домой.
Сюжет
Школа

В Соликамске эвакуировали школу №1 после сообщения о минировании. Об этом сообщил источник Properm.ru.

По словам очевидца, эвакуация прошла в первую смену, после чего детей отпустили с занятий. Учебное заведение находится на ул. Парижской Коммуны, 28. Корреспондент Properm.ru направил запрос в пресс-службу Министерства территориальной безопасности Пермского края.

По данным ведомства, 4 апреля на телефон СОШ № 1 города Соликамск поступило сообщение о возможном минировании. На место выехали службы экстренного реагирования.

«По результатам проверки взрывные устройства в учебном заведении не обнаружены», сообщил Минтербез Прикамья.

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#Пермский край#Школа#Эвакуация#Минирование#Соликамск#Properm.ru#Пресс-служба#Министерство территориальной безопасности
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