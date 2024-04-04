В Соликамске эвакуировали школу после сообщения о минировании

По словам очевидца, эвакуация прошла в первую смену, после чего детей отпустили с занятий. Учебное заведение находится на ул. Парижской Коммуны, 28. Корреспондент Properm.ru направил запрос в пресс-службу Министерства территориальной безопасности Пермского края.