В Соликамске эвакуировали школу после сообщения о минировании

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Соликамске эвакуировали школу №1 после сообщения о минировании. Об этом сообщил источник Properm.ru.
По словам очевидца, эвакуация прошла в первую смену, после чего детей отпустили с занятий. Учебное заведение находится на ул. Парижской Коммуны, 28. Корреспондент Properm.ru направил запрос в пресс-службу Министерства территориальной безопасности Пермского края.
По данным ведомства, 4 апреля на телефон СОШ № 1 города Соликамск поступило сообщение о возможном минировании. На место выехали службы экстренного реагирования.
«По результатам проверки взрывные устройства в учебном заведении не обнаружены», сообщил Минтербез Прикамья.